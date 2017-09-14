Додано: Сер 15 тра, 2024 16:38

fler написав: а в нас їхні ракети шось часто почали збиватися з курсу - то в річку пірне, то в землю зариється десь у полі, а в нас їхні ракети шось часто почали збиватися з курсу - то в річку пірне, то в землю зариється десь у полі,

fler написав: Шо можуть вирішувати Голікова з Наїбуліною? Греф і Сілуанов? Тимченко і Дерипаска? Шо можуть вирішувати Голікова з Наїбуліною? Греф і Сілуанов? Тимченко і Дерипаска?

fler написав: Мені цікаво, тому що я бачу певні причинно-наслідкові зв'язки, а вам не цікаво, бо ви їх не уявляєте. Мені цікаво, тому що я бачу певні причинно-наслідкові зв'язки, а вам не цікаво, бо ви їх не уявляєте.

budivelnik написав: Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих... Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...

budivelnik написав: Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року... Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...

budivelnik написав: Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею Чим довше , Європа не буде купувати енергоносії в педерації-тим більше цих енергоносіїв піде в Китай..а чим довше енергоносії з Тюмені будуть рухатись в Китай-тим менше шансів Москві залишитись столицею

ЛАД написав: Для форумных болтунов и борцунов с коррупцией.



Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления Для форумных болтунов и борцунов с коррупцией.Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления

В 2021 году на автомобильной дороге Т-21-04 было отремонтировано 40 километров дорожного покрытия, сейчас запланировано восстановить еще 20 километров.

За розрахунками «Укравтодору» будівництво 1 кілометра дороги буде коштувати приблизно 42,8 мільйона гривень (трохи більше, ніж мільйон доларів). Водночас вартість реконструкції дороги становитиме майже 15 млн гривень за кілометр (майже, як і до війни).

Ничого дивного. Якщо ППО зачипило с-му керування(оті крильця на корпусі) - то воно падає некеровано куди заменеться. Тому ничого дивного, що з петухів воно підбите летить не у ціль а в річки або хати.Якщо б не вирішували - не литіли б. Ну та рахуйте що на курорт. Яка вам різниця?Для вас ничого гарного з той зустрічі не буде. Хоч бачите ви зв'язки, чи ні.. Кітай вже працює на обидва фронта та заробляє на війні, продаючи купу всього від одежі та патронів до електронних плат та бпла...Тут би цей, якщо проблем немає, то повинна буди кафа хочаб у Єнергодарі, а не бійня під Харковом...Європа зацікавлена лише в тому, щоб в них була дешева сировина та дешевші за робьотів та дурні раби для заводів мерседесів\бмв та збору урожаїв, які будуть ішачити за європейске майбутне для дітей.Чим довше Європа не буде купувати носії за дешевим прайсом, тім більше буде падати виробництво та швидше зростуть ціни.Та сама Германія наростила закупівлю нафти в Індії, яка в свою чергу наростила закупівлю в рашці. Все що змінилася - логистика, тому для заводів бюргерландії це також не добре.Таак. А на єтом же сайте вот такое естьПишут что сейчас восстанавливают еще 20км:А Укравтодор говорил в прошлом году такие вещи:ЛАД, сами перемножите, или дать ссылку на калькулятор?