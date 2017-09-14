dimo_0n написав:Чим довше Європа не буде купувати носії за дешевим прайсом, тім більше буде падати виробництво та швидше зростуть ціни. Та сама Германія наростила закупівлю нафти в Індії, яка в свою чергу наростила закупівлю в рашці. Все що змінилася - логистика, тому для заводів бюргерландії це також не добре.
Тобто чим довше Європі гірше-тим краще Європі бо логістика...
Letusrock написав:Якщо звісно думати стратегічно то колись Україна переможе, і додаткові 300-500тис жертв виправдані, і чи буде війна 5 років чи 40 років теж не принципово, якщо врешті решт москва відступить та візьме чергову паузу на 70-100 років. Але я не маршал Жуков щоб не звертати уваги на ціну
Перше - ви не тільки не жуков...той звичайно кат ,але свою справу знав... Ви маленький слимачок який всього боїться і може тільки тоді критикувати коли в ракушці. Друге - якщо війна закінчиться через рік і 100 000 загинувших в ЗСУ.. То це в рази краще , ніж коли слимачки капітулюють і цим створять ситуацію а-ля Голодомор... Скільки в Громадянську загинуло українців ? - 1 млн? ( думаю менше) а скільки внаслідок голодомору і другої світової війни?
То може з точки зору дітей/внуків краще вбити сьогодні одного Летсурока на фронті( загине Героєм) чим в мирний час на протязі наступних 20 років його трьох дітей і десяток внуків забють ногами в сірії чи Угорщині?
В 2021 году на автомобильной дороге Т-21-04 было отремонтировано 40 километров дорожного покрытия, сейчас запланировано восстановить еще 20 километров.
А Укравтодор говорил в прошлом году такие вещи:
За розрахунками «Укравтодору» будівництво 1 кілометра дороги буде коштувати приблизно 42,8 мільйона гривень (трохи більше, ніж мільйон доларів). Водночас вартість реконструкції дороги становитиме майже 15 млн гривень за кілометр (майже, як і до війни).
ЛАД, сами перемножите, или дать ссылку на калькулятор?
Между будівництвом и реконструкцією и ремонтом/восстановлением (возможно, ямочным) разницу увидите сами или дать ссылку на словари? И, как Вы думаете, к примеру, снаряды к Волчанску подвозить не надо или это лучше делать по дорогам, изрытым ямами и, возможно, воронками от снарядов?
ЛАД написав:Между будівництвом и реконструкцією и ремонтом/восстановлением (возможно, ямочным) разницу увидите сами или дать ссылку на словари? И, как Вы думаете, к примеру, снаряды к Волчанску подвозить не надо или это лучше делать по дорогам, изрытым ямами и, возможно, воронками от снарядов?
budivelnik написав:Тобто чим довше Європі гірше-тим краще Європі бо логістика...
в психіатора давно були? я не лікар , але якесь явне роздвоєння проглядається....
Тобто де там таке, може тре вам до психіатора, але спочатку до окуліста?
Як де - тут Чи чукча пісатель який сам не розуміє що пише Ось цитата- те що синім, мої коментарі
dimo_0n написав:Чим довше Європа не буде купувати носії за дешевим прайсом, тім більше буде падати виробництво та швидше зростуть ціни. - це для Європи гірше чи я не правильно зрозумів посил Та сама Германія наростила закупівлю нафти в Індії, яка в свою чергу наростила закупівлю в рашці. Все що змінилася - логистика, тому для заводів бюргерландії це також не добре.-це для Європи краще чи тут також не правильно?
Тому ще раз тим в кого рація на бронепоїзді Чим довше війна-тим довше санкції Чим довше санкції-тим гірше Європі економічно ( бо не може торгувати з педерацією) США стратегічно - бо підвищується ймовірність що частина сибіру відійде китаю
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 15 тра, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Проблема в том, что у них этих трактористов очень много, в несколько раз больше, чем у нас.
Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски. Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты.
диванний воєн поцмуджуючи на подушці бюджетну сіську: "Ми за побєду цєной нє пастаім!"
budivelnik В обох випадках - погано. По закупівля нафти з Індії - це більш дорога логістика, ніж качнути по трубі. Якщо логістика дорожче - сировина дорожче на вході в завод. Ну це як на приклад ви будуєте в Ужгороді, а всі матеріали везете не з Львова, а з Дніпра. не думав що це тре розжувати людині з таким ніком.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 16:59, всього редагувалось 2 разів.