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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8176817781788179>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:44

  budivelnik написав:У Фіцо стріляли
візитку Яроша шукають...
а не треба було нервувавти українців


ну не прикидайтесь ще й росіянським провокаторм на додаток до всього
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:44

  dimo_0n написав:Чим довше Європа не буде купувати носії за дешевим прайсом, тім більше буде падати виробництво та швидше зростуть ціни.
Та сама Германія наростила закупівлю нафти в Індії, яка в свою чергу наростила закупівлю в рашці. Все що змінилася - логистика, тому для заводів бюргерландії це також не добре.
Тобто чим довше Європі гірше-тим краще Європі бо логістика...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Якщо звісно думати стратегічно то колись Україна переможе, і додаткові 300-500тис жертв виправдані, і чи буде війна 5 років чи 40 років теж не принципово, якщо врешті решт москва відступить та візьме чергову паузу на 70-100 років.
Але я не маршал Жуков щоб не звертати уваги на ціну
Перше - ви не тільки не жуков...той звичайно кат ,але свою справу знав...
Ви маленький слимачок який всього боїться і може тільки тоді критикувати коли в ракушці.
Друге - якщо війна закінчиться через рік і 100 000 загинувших в ЗСУ..
То це в рази краще , ніж коли слимачки капітулюють і цим створять ситуацію а-ля Голодомор...
Скільки в Громадянську загинуло українців ? - 1 млн? ( думаю менше)
а скільки внаслідок голодомору і другої світової війни?

То може з точки зору дітей/внуків краще вбити сьогодні одного Летсурока на фронті( загине Героєм)
чим в мирний час на протязі наступних 20 років його трьох дітей і десяток внуків забють ногами в сірії чи Угорщині?
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:49

  dimo_0n написав:.................
  ЛАД написав:Для форумных болтунов и борцунов с коррупцией.

Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления

Таак. А на єтом же сайте вот такое есть
https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... falt-foto/
Пишут что сейчас восстанавливают еще 20км:
В 2021 году на автомобильной дороге Т-21-04 было отремонтировано 40 километров дорожного покрытия, сейчас запланировано восстановить еще 20 километров.

А Укравтодор говорил в прошлом году такие вещи:
За розрахунками «Укравтодору» будівництво 1 кілометра дороги буде коштувати приблизно 42,8 мільйона гривень (трохи більше, ніж мільйон доларів). Водночас вартість реконструкції дороги становитиме майже 15 млн гривень за кілометр (майже, як і до війни).


ЛАД, сами перемножите, или дать ссылку на калькулятор?

Между будівництвом и реконструкцією и ремонтом/восстановлением (возможно, ямочным) разницу увидите сами или дать ссылку на словари?
И, как Вы думаете, к примеру, снаряды к Волчанску подвозить не надо или это лучше делать по дорогам, изрытым ямами и, возможно, воронками от снарядов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тобто чим довше Європі гірше-тим краще Європі бо логістика...

Тобто де там таке, може тре вам до психіатора, але спочатку до окуліста?
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти казав, що жити з бурятами не хочешь ? Казав
Ти казав, що потрібні перемовини та віддати теріторії ? Казав

Якось не ок, так брехати )


а де я казав що інші повинні жити з бурятами, нерозумію? Це місцеві активісти лиш знають бурятів приплітати до кожного речення
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Между будівництвом и реконструкцією и ремонтом/восстановлением (возможно, ямочным) разницу увидите сами или дать ссылку на словари?
И, как Вы думаете, к примеру, снаряды к Волчанску подвозить не надо или это лучше делать по дорогам, изрытым ямами и, возможно, воронками от снарядов?

Прекрасно вижу. Так договор то был или нет? Если договора небыло, откуда ремонт? )))
И картинки посмотрите, то реконструкция или ямочный ремонт то?
https://www.objectiv.tv/wp-content/uplo ... 48_n-1.jpg

Ну и я не замечал чтоб снаряды возили на пузотерках.... к ЛБЗ снаряды подвозят на спорткарах тоже? Или как оно там работает?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:54

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Тобто чим довше Європі гірше-тим краще Європі бо логістика...

в психіатора давно були? я не лікар , але якесь явне роздвоєння проглядається....

Тобто де там таке, може тре вам до психіатора, але спочатку до окуліста?
Як де - тут
Чи чукча пісатель який сам не розуміє що пише
Ось цитата- те що синім, мої коментарі
  dimo_0n написав:Чим довше Європа не буде купувати носії за дешевим прайсом, тім більше буде падати виробництво та швидше зростуть ціни. - це для Європи гірше чи я не правильно зрозумів посил
Та сама Германія наростила закупівлю нафти в Індії, яка в свою чергу наростила закупівлю в рашці. Все що змінилася - логистика, тому для заводів бюргерландії це також не добре.-це для Європи краще чи тут також не правильно?
Тому ще раз тим в кого рація на бронепоїзді
Чим довше війна-тим довше санкції
Чим довше санкції-тим гірше Європі економічно ( бо не може торгувати з педерацією)
США стратегічно - бо підвищується ймовірність що частина сибіру відійде китаю
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 15 тра, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:56

  Hotab написав:ЛАД

Проблема в том, что у них этих трактористов очень много, в несколько раз больше, чем у нас.



Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски.
Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты.

диванний воєн поцмуджуючи на подушці бюджетну сіську:
"Ми за побєду цєной нє пастаім!"
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:57

budivelnik В обох випадках - погано. По закупівля нафти з Індії - це більш дорога логістика, ніж качнути по трубі. Якщо логістика дорожче - сировина дорожче на вході в завод.
Ну це як на приклад ви будуєте в Ужгороді, а всі матеріали везете не з Львова, а з Дніпра.
не думав що це тре розжувати людині з таким ніком.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 16:59, всього редагувалось 2 разів.
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