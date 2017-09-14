ЛАД написав:Ямки бывают разные. Вы никогда не видели "ямку" от прилёта С-300 или КАБа (от КАБа я тоже не видел)? Или даже от снаряда? Да и без прилётов на старых дорогах "ямки" после зимы бывают ...
Что это меняет? Вопрос в цене 1 км? ОК, ловите:
У 2021 році витрати на дорожні роботи становили 132 млрд грн. У межах президентського проєкту «Велике будівництво» позаминулого року відремонтували 7288 км доріг. Середня вартість 1 км – 20,7 млн грн.
За 57 млрд грн у 2021 році можна було відремонтувати 2750 км доріг. У 2023-му – значно менше, оскільки собівартість дорожніх робіт зросла приблизно на 50%, каже власник компанії «Автострада» Максим Шкіль. Вартість бітуму, за його словами, зросла майже вдвічі, до 28 000–30 000 грн/т, пального – теж удвічі, тариф на перевезення «Укрзалізниці» – на 70%.
fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991
Це серьозне питання...Треба зібрати консиліум, щоб зрозуміти Перше - що заважає торгівлі з педерацією Відповідь-агресія проти України і за це накладені санкції Друге - які умови повинна виконати педерація щоб з неї зняли санкції... всього одна - встановити повний мир з Україною А як встановити мир з Україною , якщо війська педерації знаходяться в межах української території?
fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991
Ніяк. Кордони 91 це гасло для флер та песикотів, щоб заганяти гречкосіїв на нуль. Для влади треба щоб все що робиться - робилось найбільш довго. Бабло - дають, тре тільки освоїти щоб діткам та внукам солодко було.
fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991
Це серьозне питання...Треба зібрати консиліум, щоб зрозуміти Перше - що заважає торгівлі з педерацією Відповідь-агресія проти України і за це накладені санкції Друге - які умови повинна виконати педерація щоб з неї зняли санкції... всього одна - встановити повний мир з Україною А як встановити мир з Україною , якщо війська педерації знаходяться в межах української території?
як під час мінських домовленостей. це значно дешевше ніж мобілізувати давно деіндустріалізовану економіку в авральному темпі для безумовної пермоги над віссю зла - рф, китай, кндр, іран