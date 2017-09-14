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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81778178817981808181>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це ясно , чи й далі будете ваньку валяти?

Тоді згоден, щось відразу не зрозхумів про що ви товкмачите
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:07

  dimo_0n написав:............
И картинки посмотрите, то реконструкция или ямочный ремонт то?
https://www.objectiv.tv/wp-content/uplo ... 48_n-1.jpg

Ну и я не замечал чтоб снаряды возили на пузотерках.... к ЛБЗ снаряды подвозят на спорткарах тоже? Или как оно там работает?

Ямки бывают разные.
Вы никогда не видели "ямку" от прилёта С-300 или КАБа (от КАБа я тоже не видел)? Или даже от снаряда?
Да и без прилётов на старых дорогах "ямки" после зимы бывают ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так що, мало того що території втратили, так ще й з москаля санкції знімуть, буде ходити, жирувати.. :evil:
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 15 тра, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:09

Почалось...

Стріляли в ерцгерцога Франца Фердинанда Фіцо.
https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 9389360734
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:11

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Це ясно , чи й далі будете ваньку валяти?

Тоді згоден, щось відразу не зрозхумів про що ви товкмачите
Дякую що розібрались
Бо основна частина розбиратись не хоче.....
і це саме найгірше.
Тут же форум
Шукаємо варіанти як краще - а вийде все одно як завжди.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:15

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Це ясно , чи й далі будете ваньку валяти?

Тоді згоден, щось відразу не зрозхумів про що ви товкмачите


о поясніть мені,будь-ласка, якщо зрозуміли
бо будівельник плюватися буде
як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ямки бывают разные.
Вы никогда не видели "ямку" от прилёта С-300 или КАБа (от КАБа я тоже не видел)? Или даже от снаряда?
Да и без прилётов на старых дорогах "ямки" после зимы бывают ...

Что это меняет? Вопрос в цене 1 км? ОК, ловите:
У 2021 році витрати на дорожні роботи становили 132 млрд грн. У межах президентського проєкту «Велике будівництво» позаминулого року відремонтували 7288 км доріг. Середня вартість 1 км – 20,7 млн грн.

За 57 млрд грн у 2021 році можна було відремонтувати 2750 км доріг. У 2023-му – значно менше, оскільки собівартість дорожніх робіт зросла приблизно на 50%, каже власник компанії «Автострада» Максим Шкіль. Вартість бітуму, за його словами, зросла майже вдвічі, до 28 000–30 000 грн/т, пального – теж удвічі, тариф на перевезення «Укрзалізниці» – на 70%.

20км * 20млн по старым ценам = 400млн. Что не так? Большие ямы что даже никто не проезжает? Вот вам Кропивницкий-Николаев до ремонта. Фуры-зерновозы летали на ура
https://www.youtube.com/watch?v=_-lEwXNxWW4

И это без войны :D
А снаряды подвезти прям автобан нужен?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:23

  fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991
Це серьозне питання...Треба зібрати консиліум, щоб зрозуміти
Перше - що заважає торгівлі з педерацією
Відповідь-агресія проти України і за це накладені санкції
Друге - які умови повинна виконати педерація щоб з неї зняли санкції...
всього одна - встановити повний мир з Україною
А як встановити мир з Україною , якщо війська педерації знаходяться в межах української території?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991

Ніяк. Кордони 91 це гасло для флер та песикотів, щоб заганяти гречкосіїв на нуль.
Для влади треба щоб все що робиться - робилось найбільш довго. Бабло - дають, тре тільки освоїти щоб діткам та внукам солодко було.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:30

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991
Це серьозне питання...Треба зібрати консиліум, щоб зрозуміти
Перше - що заважає торгівлі з педерацією
Відповідь-агресія проти України і за це накладені санкції
Друге - які умови повинна виконати педерація щоб з неї зняли санкції...
всього одна - встановити повний мир з Україною
А як встановити мир з Україною , якщо війська педерації знаходяться в межах української території?


як під час мінських домовленостей.
це значно дешевше ніж мобілізувати давно деіндустріалізовану економіку в авральному темпі для безумовної пермоги над віссю зла - рф, китай, кндр, іран
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