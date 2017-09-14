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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8178817981808181>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:34

  dimo_0n написав:Для влади треба щоб все що робиться - робилось найбільш довго.
Не звертайте увагу на речі, які не можете змінити..
для впливу на владу є різні там Байдени/Блінкени/Шольци/Макрони/Джонсонюки....
У простої людини і задачі простіші
Перше - не пробуй зробити все за всіх- не оцінять , роби краще від інших і слідкуй щоб тебе не обігнали...і все , справа в капелюсі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:35

  dimo_0n написав:
  fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991

Ніяк. Кордони 91 це гасло для флер та песикотів, щоб заганяти гречкосіїв на нуль.

Це брехня, про кордони 1991 року я ніколи не писав )

І на нуль нікого не загоняв

От бач, як ти особисту недолугість прикриваєшь брехнею про інших
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:38

  Letusrock написав:Чим ви хочете відвоювати ці кордони, тим іржавим мотлохом? Sashaqbl недавно вам по полочкам розклав що в москалів перевага майже по всім позиціям озброєння, і це на 3-й рік війни коли вони по плану мали десять разів збанкротувати, розпастися і ще там щось.
А якщо жаба яку повільно варять це ми а не рф? )) Або пастка для ерефії, щоб ціною життів українців москалі тут застрягли на десятиліття

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?

Питання
Летсурок- ти даєш 1 грн з кожних трьох зароблених(крім тих що платиш податками) своїм ЗСУ?
Чи сидиш і ниєш заховавшись під чиюсь спідницю?


так летусрок не вважає що йому хтось винен повернути 1991, ні ЄС з США, ні успіх з будівельником.
А ви чомусь вважаєте, і на погляд зі сторони - хибно вважаєте

Шось мені підказує, що Letusrock співав би інакше, якби його Закарпаття було в окупації замість Херсонщини, наприклад, і мова йшла б про віддати його область рфії в обмін на мирну угоду. Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:45

  dimo_0n написав:
  fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991

Ніяк. Кордони 91 це гасло для флер та песикотів, щоб заганяти гречкосіїв на нуль.

Кордони 91 - це не гасло, а міжнародне право, якого треба дотримуватись, щоб був світовий порядок. Інакше буде хаос і сильні цього світу відчують вседозволеність і бескарність, що призведе до численних агресій та поширення тероризму.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:49

  Bobua написав:Почалось...

Стріляли в ерцгерцога Франца Фердинанда Фіцо.
https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 9389360734

в коментах:

наразі виглядає так, що 71-річний дідусь прийшов на зустріч з прем'єром з власною мисливською рушницею і кілька разів вистрілив у Р.Фіцо впритул.


дідо таки дочекався моменту мсті, і мстя його страшна ... як колись в казалих ...
"добрим молодцам урок"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 тра, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав: Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?

ви ж саме це й робите співаючи про кордони91 хоч ні ви не чоловік в цьому участі брати не плануєте
  fler написав:Шось мені підказує, що Letusrock співав би інакше, якби його Закарпаття було в окупації замість Херсонщини, наприклад, і мова йшла б про віддати його область рфії в обмін на мирну угоду.

ну звісно я б вимагав покласти на штурмах пару сотень тисяч харківян та херсонців (це був сарказм)
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:52

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Главное к этой минуте

✹ Нападение произошло в городе Гандлова. Фицо вышел к местным жителям после заседания правительства, после чего раздалось несколько выстрелов. Как отмечает издание Aktuality, собравшиеся не выкрикивали антиправительственных лозунгов.

✹ В результате нападения премьер упал на землю. По информации СМИ, он ранен в грудь и живот. Его увезли на вертолете в больницу в Братиславе. По данным (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/ ... -strielalo) издания Pravda, состояние Фицо оценивается как тяжелое.

✹ Полиция задержала подозреваемого сразу после нападения. Кто он такой и почему стрелял в Фицо, пока неизестно. Полицейские оцепили культурный центр, где проходило выездное заседание правительства, и эвакуировали министров.

✹ Из-за покушения заседания Национального совета (парламента) Словакии приостановили «на неопределенный срок», сообщил (https://www.aktuality.sk/clanok/1ACvNBV ... li-online/) вице-спикер Любош Блаха.

✹ Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс — социальная демократия». В ходе предвыборной кампании Фицо обещал (https://storage.googleapis.com/gsc-link/dc8d0270.html), что будет выступать против военной помощи Украине.

✹ Фицо считает (https://storage.googleapis.com/gsc-link/afebed7c.html), что конфликт Украины с Россией можно решить только мирным путем — Украина должна отказаться от всех аннексированных территорий. Он также выступает против членства Украины в НАТО.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:Що таке самопожертви?
Ні , ніхто не вішався, не стрілявся і не самоспалювався....
Чи є військовослужбовці серед мене і моїх двох синів- ні не має..
Чи є ті хто пройшов рік в полоні, чи ті хто був контужений на фронті з моєї ширшої родини - так є
Чи може моя родина профінансувати самостійно беззаперечну перемогу над ворогом - ні не може ( мені далеко до пана Порошенка. який задонатив своїх 5 млрд грн і донатить і далі)...

Єдине що можу гарантувати
Що з точки зору фінансового наповнення я з синами працюю разів в 5 краще ніж середньостатистичний...



Це об'єктивно замало в умовах ринкової економіки, де 1 снаряд в десятки разів дорожче ніж виготовлений у країнах "вісі зла". Якими б передовиками кап.праці, з коеф.продкутивності - x5,x10,x15 ми не були, на снаряди ми заробимо не більше ніж пресічний північнокореєць, чи саша з уралмаша.
І СРСР і навіть США з Англіею довелося дійсно пійти на самопожертви з мобілізаціею населення та економіки у 2СВ, на які зараз ні Україна, ні тим більш Захід не здатні.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:55

Російське джерело обізнане з обстановкою повідомляє подробиці удару по аеродрому Бельбек

Внаслідок удару 10 ракетами ATACMS знищено та пошкоджено:
▪️склад ПММ аеродрому;
▪️радар ЗРК С-400;
▪️радар 92Н6Е;
▪️пошкоджено МіГ-31;
▪️пошкоджено 3 МіГ-27.

Також загинуло 7 військовослужбовців противника, ще 12 отримали поранення різного ступеню.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:59

  Bobua написав:Почалось...

Стріляли в ерцгерцога Франца Фердинанда Фіцо.
https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 9389360734
шо почалось? Ну стрельнув хтось в президента. В словакії ж не сакральна влада. Президент такий же як всі. Це не король англії.
Banderlog
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