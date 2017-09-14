dimo_0n написав:Для влади треба щоб все що робиться - робилось найбільш довго.
Не звертайте увагу на речі, які не можете змінити.. для впливу на владу є різні там Байдени/Блінкени/Шольци/Макрони/Джонсонюки.... У простої людини і задачі простіші Перше - не пробуй зробити все за всіх- не оцінять , роби краще від інших і слідкуй щоб тебе не обігнали...і все , справа в капелюсі.
Letusrock написав:Чим ви хочете відвоювати ці кордони, тим іржавим мотлохом? Sashaqbl недавно вам по полочкам розклав що в москалів перевага майже по всім позиціям озброєння, і це на 3-й рік війни коли вони по плану мали десять разів збанкротувати, розпастися і ще там щось. А якщо жаба яку повільно варять це ми а не рф? )) Або пастка для ерефії, щоб ціною життів українців москалі тут застрягли на десятиліття
fox767676 написав:
budivelnik написав:
budivelnik написав:Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих... Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року Україна США Європа... і хто проти них зможе щось зробити?
Питання Летсурок- ти даєш 1 грн з кожних трьох зароблених(крім тих що платиш податками) своїм ЗСУ? Чи сидиш і ниєш заховавшись під чиюсь спідницю?
так летусрок не вважає що йому хтось винен повернути 1991, ні ЄС з США, ні успіх з будівельником. А ви чомусь вважаєте, і на погляд зі сторони - хибно вважаєте
Шось мені підказує, що Letusrock співав би інакше, якби його Закарпаття було в окупації замість Херсонщини, наприклад, і мова йшла б про віддати його область рфії в обмін на мирну угоду. Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?
fox767676 написав:як бажання ЄС відмінити санкції та поновити торгівлю вплливає на досяжність кордонів 1991
Ніяк. Кордони 91 це гасло для флер та песикотів, щоб заганяти гречкосіїв на нуль.
Кордони 91 - це не гасло, а міжнародне право, якого треба дотримуватись, щоб був світовий порядок. Інакше буде хаос і сильні цього світу відчують вседозволеність і бескарність, що призведе до численних агресій та поширення тероризму.
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Главное к этой минуте
✹ Нападение произошло в городе Гандлова. Фицо вышел к местным жителям после заседания правительства, после чего раздалось несколько выстрелов. Как отмечает издание Aktuality, собравшиеся не выкрикивали антиправительственных лозунгов.
✹ Полиция задержала подозреваемого сразу после нападения. Кто он такой и почему стрелял в Фицо, пока неизестно. Полицейские оцепили культурный центр, где проходило выездное заседание правительства, и эвакуировали министров.
✹ Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс — социальная демократия». В ходе предвыборной кампании Фицо обещал (https://storage.googleapis.com/gsc-link/dc8d0270.html), что будет выступать против военной помощи Украине.
budivelnik написав:Що таке самопожертви? Ні , ніхто не вішався, не стрілявся і не самоспалювався.... Чи є військовослужбовці серед мене і моїх двох синів- ні не має.. Чи є ті хто пройшов рік в полоні, чи ті хто був контужений на фронті з моєї ширшої родини - так є Чи може моя родина профінансувати самостійно беззаперечну перемогу над ворогом - ні не може ( мені далеко до пана Порошенка. який задонатив своїх 5 млрд грн і донатить і далі)...
Єдине що можу гарантувати Що з точки зору фінансового наповнення я з синами працюю разів в 5 краще ніж середньостатистичний...
Це об'єктивно замало в умовах ринкової економіки, де 1 снаряд в десятки разів дорожче ніж виготовлений у країнах "вісі зла". Якими б передовиками кап.праці, з коеф.продкутивності - x5,x10,x15 ми не були, на снаряди ми заробимо не більше ніж пресічний північнокореєць, чи саша з уралмаша. І СРСР і навіть США з Англіею довелося дійсно пійти на самопожертви з мобілізаціею населення та економіки у 2СВ, на які зараз ні Україна, ні тим більш Захід не здатні.