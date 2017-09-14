budivelnik написав:Що таке самопожертви? Ні , ніхто не вішався, не стрілявся і не самоспалювався.... Чи є військовослужбовці серед мене і моїх двох синів- ні не має.. Чи є ті хто пройшов рік в полоні, чи ті хто був контужений на фронті з моєї ширшої родини - так є Чи може моя родина профінансувати самостійно беззаперечну перемогу над ворогом - ні не може ( мені далеко до пана Порошенка. який задонатив своїх 5 млрд грн і донатить і далі)...
Єдине що можу гарантувати Що з точки зору фінансового наповнення я з синами працюю разів в 5 краще ніж середньостатистичний...
Це об'єктивно замало в умовах ринкової економіки, де 1 снаряд в десятки разів дорожче ніж виготовлений у країнах "вісі зла". Якими б передовиками кап.праці, з коеф.продкутивності - x5,x10,x15 ми не були, на снаряди ми заробимо не більше ніж пресічний північнокореєць, чи саша з уралмаша. І СРСР і навіть США з Англіею довелося дійсно пійти на самопожертви з мобілізаціею населення та економіки у 2СВ, на які зараз ні Україна, ні тим більш Захід не здатні.
В нас кожного своє бачення...але є універсальний варіант, я його використовую при угодах з Банками... Я не видаю кредити банки не продають пиво з чіпсами.... Угоду ми виконуємо -тому якось колапсу не видно.... Так само і у справах військових Яка б там в кого не була собівартість , але коли за нас 50% світової економіки , а проти нас 10% світової економіки( і то не факт) То як думаєте кому північна корея продасть снаряди швидше США за прайс*2 , чи педерації за прайс1 ? Тому ще раз Поки інтереси США+Європи+України=співпадають - до того час нам просто треба робити свою роботу.
Також загинуло 7 військовослужбовців противника, ще 12 отримали поранення різного ступеню.
Сили оборони України вночі 15 травня атакували військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі. В мережі з’явилися фото наслідків ударів: знищено декілька одиниць техніки.
Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер” та місцеві пабліки.
Судячи з перших фотографій з місця прильоту, українські сили знищили радіолокаційну систему 92Н6Е, що входить до складу ЗРК С-400, також на задньому плані присутня ПУ 5П85. Місцеві Telegram-канали та пабліки пишуть про знищення на аеродромі винищувача МіГ-31 і пошкодження трьох Су-27, а також про ліквідацію понад десятка російських військовослужбовців. https://flot2017.com/pryloty-po-aerodro ... okupantiv/
fler написав:Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?
Я до 2014 був у Криму десь 20 разів, майже кожен рік, хоча запросто міг собі дозволити туреччини з єбиптами. Хрестили десь у Запорізькій Області. Добре що звільнили правобережну Херсонщину та майже всю Миколаївшину, там і родичі і спогади. До липня 2023 сподівався на повне звільнення Херсонщини і Запоріжжя. Вірив у ф-16 в секретних амабарах, і що в нас зброї трохи більше ніж кажуть. Але воєнспєци повинні були дати публічну оцінку реалістичності таких планів. Якщо вони вкрай сумнівні, не дійшли навіть до Токмака, не кажучи про закріпитися вздовх узбережжя, то не треба було ніяких контрнаступів. Навіть якщо б і пролізли - то отримали б котел. Молодь нерашистська гадаю звідти виїхала. Дорослих зі старими що не можуть виїхати душе шкода. Тут хоча б захистити уми на нашому підконтрольному півдні, далеко не для всіх все очевидно де правда а де зло...
fler написав: Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?
ви ж саме це й робите співаючи про кордони91 хоч ні ви не чоловік в цьому участі брати не плануєте
Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу). Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.