RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 817981808181818281838184>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:02

  Banderlog написав:
  Bobua написав:Почалось...

Стріляли в ерцгерцога Франца Фердинанда Фіцо.
https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 9389360734
шо почалось? Ну стрельнув хтось в президента. В словакії ж не сакральна влада. Президент такий же як всі. Це не король англії.
с чего 1я мировая началась?
28 июня 1914 года 19-летний боснийский серб Гаврило Принцип убил в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда
и пошло поехало
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 15 тра, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23317
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:02

  fox767676 написав:
budivelnik написав:Що таке самопожертви?
Ні , ніхто не вішався, не стрілявся і не самоспалювався....
Чи є військовослужбовці серед мене і моїх двох синів- ні не має..
Чи є ті хто пройшов рік в полоні, чи ті хто був контужений на фронті з моєї ширшої родини - так є
Чи може моя родина профінансувати самостійно беззаперечну перемогу над ворогом - ні не може ( мені далеко до пана Порошенка. який задонатив своїх 5 млрд грн і донатить і далі)...

Єдине що можу гарантувати
Що з точки зору фінансового наповнення я з синами працюю разів в 5 краще ніж середньостатистичний...
Це об'єктивно замало в умовах ринкової економіки, де 1 снаряд в десятки разів дорожче ніж виготовлений у країнах "вісі зла". Якими б передовиками кап.праці, з коеф.продкутивності - x5,x10,x15 ми не були, на снаряди ми заробимо не більше ніж пресічний північнокореєць, чи саша з уралмаша.
І СРСР і навіть США з Англіею довелося дійсно пійти на самопожертви з мобілізаціею населення та економіки у 2СВ, на які зараз ні Україна, ні тим більш Захід не здатні.
В нас кожного своє бачення...але є універсальний варіант, я його використовую при угодах з Банками...
Я не видаю кредити
банки не продають пиво з чіпсами....
Угоду ми виконуємо -тому якось колапсу не видно....
Так само і у справах військових
Яка б там в кого не була собівартість , але коли за нас 50% світової економіки , а проти нас 10% світової економіки( і то не факт)
То як думаєте
кому північна корея продасть снаряди швидше
США за прайс*2 , чи педерації за прайс1 ?
Тому ще раз
Поки інтереси США+Європи+України=співпадають - до того час нам просто треба робити свою роботу.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27569
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:17

  vitaliiangel написав:
Російське джерело обізнане з обстановкою повідомляє подробиці удару по аеродрому Бельбек

Внаслідок удару 10 ракетами ATACMS знищено та пошкоджено:
▪️склад ПММ аеродрому;
▪️радар ЗРК С-400;
▪️радар 92Н6Е;
▪️пошкоджено МіГ-31;
▪️пошкоджено 3 МіГ-27.

Також загинуло 7 військовослужбовців противника, ще 12 отримали поранення різного ступеню.

Сили оборони України вночі 15 травня атакували військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі. В мережі з’явилися фото наслідків ударів: знищено декілька одиниць техніки.

Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер” та місцеві пабліки.

Судячи з перших фотографій з місця прильоту, українські сили знищили радіолокаційну систему 92Н6Е, що входить до складу ЗРК С-400, також на задньому плані присутня ПУ 5П85.
Місцеві Telegram-канали та пабліки пишуть про знищення на аеродромі винищувача МіГ-31 і пошкодження трьох Су-27, а також про ліквідацію понад десятка російських військовослужбовців.
https://flot2017.com/pryloty-po-aerodro ... okupantiv/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11977
З нами з: 18.06.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:18

Група українських нардепів прибула до Вашингтона щоб спробувати отримати дозвіл від влади США на удари американською зброєю по території Росії. Про це повідомило Politico.



© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/ukrai ... #gsc.tab=0
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11977
З нами з: 18.06.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?


Я до 2014 був у Криму десь 20 разів, майже кожен рік, хоча запросто міг собі дозволити туреччини з єбиптами. Хрестили десь у Запорізькій Області.
Добре що звільнили правобережну Херсонщину та майже всю Миколаївшину, там і родичі і спогади.
До липня 2023 сподівався на повне звільнення Херсонщини і Запоріжжя.
Вірив у ф-16 в секретних амабарах, і що в нас зброї трохи більше ніж кажуть.
Але воєнспєци повинні були дати публічну оцінку реалістичності таких планів.
Якщо вони вкрай сумнівні, не дійшли навіть до Токмака, не кажучи про закріпитися вздовх узбережжя, то не треба було ніяких контрнаступів. Навіть якщо б і пролізли - то отримали б котел. Молодь нерашистська гадаю звідти виїхала. Дорослих зі старими що не можуть виїхати душе шкода. Тут хоча б захистити уми на нашому підконтрольному півдні, далеко не для всіх все очевидно де правда а де зло...


а ще Скадовськ та узбережжя поруч...
зовсім не рад варіантам
ось якщо всі так всі, добровільно , щоб нікого з українців, ні дівчат, ні хлопців, не було в краківських ребернях, щоб усі в Ураїні, щоб весь світ побачив і дав сотні літаків і тисячі танків. то було б реально. не Крим, но Херсоншину, с Запорріжжям - так. Всі ми винні, крім того полуміліона хто на фронті та близько.
Треба братися за розум. Як греки після поразки в персидських войнах. Як ромеї після окупації Константинополя хрестоносцями.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 15 тра, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:23

  Letusrock написав:
  fler написав: Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?

ви ж саме це й робите співаючи про кордони91 хоч ні ви не чоловік в цьому участі брати не плануєте

Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу). Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4978
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:24

  Banderlog написав:
  Bobua написав:Почалось...

Стріляли в ерцгерцога Франца Фердинанда Фіцо.
https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 9389360734
шо почалось? Ну стрельнув хтось в президента. В словакії ж не сакральна влада. Президент такий же як всі. Це не король англії.


він трохи не проукраїнський був, типа орбан.
хтось йому візитівки Яроша слав, сканадал був
тільки щоб стрілець не виявився українським бігунцем у розпачі
fox767676
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:30

  Banderlog написав:
  Bobua написав:Почалось...

Стріляли в ерцгерцога Франца Фердинанда Фіцо.
https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 9389360734
шо почалось? Ну стрельнув хтось в президента. В словакії ж не сакральна влада. Президент такий же як всі. Це не король англії.

прем"єр
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34997
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:31

  fler написав:
  Letusrock написав:
  fler написав: Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?

ви ж саме це й робите співаючи про кордони91 хоч ні ви не чоловік в цьому участі брати не плануєте

Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу). Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.


Конституція на паузі
Її за останні 28 років дуже сильно перекроїли у бік обрізання прав, та посилення обов'язків, а ще розподіл між гілками влади - туди-сюди,туди-сюди
ось і не витримала , бідненька...
fox767676
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.

захищати "до останнього" чи тільки "до флер"?
Як якщо межа/ціна є - то хто її визначає, пацики з ОП, радники з Вашингтона чи народ України?
Letusrock
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 817981808181818281838184>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Google Adsense [Bot], Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195508
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 638965
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12021)
15.05.2024 19:33
Ринок ОВДП (6281)
15.05.2024 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.