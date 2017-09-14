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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81808181818281838184>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:39

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:
  Bobua написав:Почалось...

Стріляли в ерцгерцога Франца Фердинанда Фіцо.
https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 9389360734
шо почалось? Ну стрельнув хтось в президента. В словакії ж не сакральна влада. Президент такий же як всі. Це не король англії.
с чего 1я мировая началась?
28 июня 1914 года 19-летний боснийский серб Гаврило Принцип убил в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда
и пошло поехало

То еркцгерцог а то президент. На зеленського скільки замахів було? А 3 світова не почалась
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:46

  Letusrock написав:
  fler написав:Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.

захищати "до останнього" чи тільки "до флер"?
Як якщо межа/ціна є - то хто її визначає, пацики з ОП, радники з Вашингтона чи народ України?

Захищати "до останнього" - це нарратів росіян.
А потім ти будешь ставати в третью позицію, що ти цього не казав

Я ще пам"ятаю, коли ти, перебуваючи в Закарпатті, бився в істериці від ракетних обстрілів.
Саме тобі я тоді писав, що я не уявляю, якби ти себе повів, якби ти був у Чернігові в лютому-березні 2022
Саме тоді, ти був згоден на будь-які "перемовини", аби ракетні обстріли припинились

А казати тобі за весь народ України, корона не тисне ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:46

  pesikot написав:
  Xenon написав:І знову ти вкинув фейк, я цього ніколи не казав )
) чи казав? Га?
Народ щось помнить... то може докажеш що не казав ? Га?))) Чи мож самозабанешся? Га?)))
Та ні, ти кумедний. Оставайся.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я ще пам"ятаю, коли ти, перебуваючи в Закарпатті, бився в істериці від ракетних обстрілів.

так звана "істерика" - річ субєктивна я наприклад назву істерикою більшість твоїх коментарів та частину будівельникових і плюс ще декількох

  pesikot написав:якби ти був у Чернігові в лютому-березні 2022

а от те що ти біг тоді в протилежну сторону від людей що готуватись до опору, це факт
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:52

  budivelnik написав:Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
Пояснюю
Якщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)
Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.
А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...

Тепер США...

От і виходить
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?

Будівельник має напевно усіх за ідіотів, які не жили в 2014 році.
В 2014 частина України(Крим) залишилась в руках РФ і ....... що? а нічого. Ніяких проблем для Європи це не створило. Більше того Україні наказували сидіти тихенько і не рипатись. Точніше не наказували, а "радили". Поради Заходу для України мають вагу наказу.

Про снаряди, які несчасна маленька Півн. Корея дала більше ніж уся Європа, уже писали.

Тепер про 87 мільярдів в перші 6 місяців війни. Пишеш ніхто не коментує. Ну я прокоментую: Це чиїсь фантазії. Ось і весь коментар.

Надіюсь математику за 3 клас вчив? Танк Абрамс коштує 5 мільйонів. НОВИЙ! Скільки Абрамсів в 87 мільярдах? 17400 Абрамсів. Скільки нам дали? 30 по-моєму. І це б/у.
Скільки коштує F-16? Гугл каже 15 мільйонів(б/у). Тобто 5800 F-16. Дали 0.
Ок. Для балансу, розіб'ємо цю суму на 10 частин(кожна 8,7лярдів): можна купити 1740 Абрамсів + 580 F-16(б/у) + 3000 Бредлі + 4350 М777 + т.д.(ще 6 частин). Цього достатньо щоб виграти війну(звільнити територію) в 2022 році.
Таких поставок немає і близько навіть зараз, не те що в перші 6 місяців.
Хто кому і головне для чого дав або не дав ці 87 мільярдів не знаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Надіюсь математику за 3 клас вчив? Танк Абрамс коштує 5 мільйонів. НОВИЙ! Скільки Абрамсів в 87 мільярдах? 17400 Абрамсів. Скільки нам дали? 30 по-моєму. І це б/у.
Скільки коштує F-16? Гугл каже 15 мільйонів(б/у). Тобто 5800 F-16. Дали 0.
Ок. Для балансу, розіб'ємо цю суму на 10 частин(кожна 8,7лярдів): можна купити 1740 Абрамсів + 580 F-16(б/у) + 3000 Бредлі + 4350 М777 + т.д.(ще 6 частин). Цього достатньо щоб виграти війну(звільнити територію) в 2022 році.
Таких поставок немає і близько навіть зараз, не те що в перші 6 місяців.
Хто кому і головне для чого дав або не дав ці 87 мільярдів не знаю.

десь вже було що 90% від сум військової допомоги осіли прямо в країні донора
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:56

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:І знову ти вкинув фейк, я цього ніколи не казав )
) чи казав? Га?
Народ щось помнить... то може докажеш що не казав ? Га?))) Чи мож самозабанешся? Га?)))
Та ні, ти кумедний. Оставайся.

  Banderlog написав:Через 2 дня начнуть масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями

Щось не почали "масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам", два дні пройшло )
Залишайся, ти кумедний )))

PS. А про кордони 1991 року я не казав )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 тра, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:56

Tricoteuse - в"язальниці

  fox767676 написав:
  fler написав:Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу). Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.


Конституція на паузі
Її за останні 28 років дуже сильно перекроїли у бік обрізання прав, та посилення обов'язків, а ще розподіл між гілками влади - туди-сюди,туди-сюди
ось і не витримала , бідненька...

знайшов аналогію:
В'язальниці (Tricoteuse (фр. вимова: [tʁikɔtøz]) — жінки — політичні діячі з кола санкюлотів, що з'являлися на місцях революційних подій і войовничо підтримували позиції якобінців і «скажених».

Термін найчастіше використовують у його історичному сенсі як узагальнене позначення жінок під час Французької революції, які сиділи на галереї, підтримуючи лівих політиків у Національному конвенті, були присутніми на зборах у якобінському клубі, на слуханнях Революційного трибуналу, і були присутні біля гільйотини продовжуючи в'язати на спицях[1].

Виступи «в'язальниць» були особливо інтенсивними під час правління терору.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:14

flyman
інформ-гопакині, це зрозуміло, це по-нашому,по-народному :)
Трикотажниці це для інтелектуалів, не кожному дано
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:16

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Надіюсь математику за 3 клас вчив? Танк Абрамс коштує 5 мільйонів. НОВИЙ! Скільки Абрамсів в 87 мільярдах? 17400 Абрамсів. Скільки нам дали? 30 по-моєму. І це б/у.
Скільки коштує F-16? Гугл каже 15 мільйонів(б/у). Тобто 5800 F-16. Дали 0.
Ок. Для балансу, розіб'ємо цю суму на 10 частин(кожна 8,7лярдів): можна купити 1740 Абрамсів + 580 F-16(б/у) + 3000 Бредлі + 4350 М777 + т.д.(ще 6 частин). Цього достатньо щоб виграти війну(звільнити територію) в 2022 році.
Таких поставок немає і близько навіть зараз, не те що в перші 6 місяців.
Хто кому і головне для чого дав або не дав ці 87 мільярдів не знаю.

десь вже було що 90% від сум військової допомоги осіли прямо в країні донора

курси німецької теж як допомога Україні мабуть проходять
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