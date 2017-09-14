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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:22
Letusrock написав: pesikot написав:
Я ще пам"ятаю, коли ти, перебуваючи в Закарпатті, бився в істериці від ракетних обстрілів.
так звана "істерика" - річ субєктивна
я наприклад назву істерикою більшість твоїх коментарів та частину будівельникових і плюс ще декількох
Назвати можешь як завгодно, але тоді ти бився в істериці від ракетних обстрілів
А зараз штанці виправ, попрасував, сидишь сухий та чистий і робишь вигляд, що тоді нічого не було )
Letusrock написав: pesikot написав:
якби ти був у Чернігові в лютому-березні 2022
а от те що ти біг тоді в протилежну сторону від людей що готуватись до опору
, це факт
Це на якій мові написано ? Ти вже не контролюєшь себе, це добре )))
Тільки, я виїхав тоді, коли вже в місті була майже дупа
І повернувся, майже одразу, коли в місті стало трішки краще
За весь цей час я не переставав донатити
А чим ти допомогав ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 15 тра, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:26
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
ПояснююЯкщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи
в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)
Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.
А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...
Тепер США...
От і виходить
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?
Будівельник має напевно усіх за ідіотів, які не жили в 2014 році.
В 2014 частина України(Крим) залишилась в руках РФ і ....... що? а нічого. Ніяких проблем для Європи це не створило. Більше того Україні наказували сидіти тихенько і не рипатись. Точніше не наказували, а "радили". Поради Заходу для України мають вагу наказу
.
Ти ж жив в 2014 році, наведи приклади таких "порад"
Або замовкни
Ще питання, в 2014 в Україні було чим боронити Крим ?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:35
fox767676 написав:
Далі вже в руках українського народа. Якщо припинить обирати махрових популістів
,
то років за 5 буде НАТО, напів-ЄС, а за 15 навіть уральські понаїхи в Крим почнуть вчити мову і готувати референдум за воз'єднання.
"Ні, синку, це фантастика" (с)
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:37
Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:37
flyman написав: Примат написав: Xenon написав:
безпековий договір
а що то воно таке? сподіваюся не Будапештський меморандум
P.S.будь ласка, дайте посилання на текст цього договору, тому що всі про це говорять, але не зрозуміло про що йдеться
Одним реченням "Запад нам/вам поможєт, до кінця"
До нашого кінця ?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:38
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:41
fler написав: Letusrock написав: fler написав:
Дуже легко розпоряджатись окупованими територіями (і долями людей, що там живуть надією на мир і повернення в Україну), коли сам там не живеш. Правда, Фокс?
ви ж саме це й робите співаючи про кордони91 хоч ні ви не чоловік в цьому участі брати не плануєте
Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу). Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.
Угадайте страну по цитате
Для не выполнявших свой воинский долг при вражеском нападении, закон Вамбы предусматривал суровые наказания — вечное изгнание и конфискацию всего имущества для высших чинов церкви и знати и фактическое лишение гражданских прав вплоть до превращение в казённых рабов для более низкого сословия.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:46
anduzenko написав: fler написав: Letusrock написав:
ви ж саме це й робите співаючи про кордони91 хоч ні ви не чоловік в цьому участі брати не плануєте
Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу). Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.
Угадайте страну по цитате
Для не выполнявших свой воинский долг при вражеском нападении, закон Вамбы предусматривал суровые наказания — вечное изгнание и конфискацию всего имущества для высших чинов церкви и знати и фактическое лишение гражданских прав вплоть до превращение в казённых рабов для более низкого сословия.
И чё ?
Ты на календарь давно смотрел ?
Так я напомню, сейчас 2024 год, а не 5-8 века нашей эры
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:46
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...
ПояснююЯкщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи
в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)
Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.
А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить
Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...
Тепер США...
От і виходить
Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?
Будівельник має напевно усіх за ідіотів, які не жили в 2014 році.
В 2014 частина України(Крим) залишилась в руках РФ і ....... що? а нічого. Ніяких проблем для Європи це не створило. Більше того Україні наказували сидіти тихенько і не рипатись. Точніше не наказували, а "радили". Поради Заходу для України мають вагу наказу.
Про снаряди, які несчасна маленька Півн. Корея дала більше ніж уся Європа, уже писали.
Будівельник був би ідіотом..якби писав тільки для ідіотів.
На превеликий жаль для ідіотів- на цих сторінках є ще й ті для кого пише не ідіот Будівельник.
Так от
1 Чи були санкції в 2014?
Практично не було
2 А раз так - то чи не помінялись інтереси Європи і США в 2022+ в порівнянні з 2014?
3 Так інтереси змінились бо США і Європа змушені були ЗМІНИТИ свою політику по відношенню до педерації
Це привело до санкцій, після яких зменшилась торгівля, після якої росія перенаправила торгівельні потоки в Азію...
і от саме це перенаправлення і створює підгрунтя розвалу росії і переходу частини росії під повний протекторат Китаю.
Будь-яка заморозка сьогодні, без виведення російських військ з території України , в тому числі ОРДЛО і Крим - не дасть можливості зняти санкції( це юридично складно, згадайте як важко вони вводились , а тому зрозумієте що їх відмінять тільки ПІСЛЯ того як росія виконає ВСІ умови.
Це зрозуміло в чому різниця між ситуацією в 2014 і в 2022+ роках?
andrijk777 написав:
Тепер про 87 мільярдів в перші 6 місяців війни. Пишеш ніхто не коментує. Ну я прокоментую: Це чиїсь фантазії. Ось і весь коментар.
Надіюсь математику за 3 клас вчив? Танк Абрамс коштує 5 мільйонів. НОВИЙ! Скільки Абрамсів в 87 мільярдах? 17400 Абрамсів.
Скільки нам дали? 30 по-моєму. І це б/у.
Скільки коштує F-16? Гугл каже 15 мільйонів(б/у). Тобто 5800 F-16. Дали 0.
Ок. Для балансу, розіб'ємо цю суму на 10 частин(кожна 8,7лярдів): можна купити 1740 Абрамсів + 580 F-16(б/у) + 3000 Бредлі + 4350 М777 + т.д.(ще 6 частин). Цього достатньо щоб виграти війну(звільнити територію) в 2022 році.
Таких поставок немає і близько навіть зараз, не те що в перші 6 місяців.
Хто кому і головне для чого дав або не дав ці 87 мільярдів не знаю.
Хочеш математику за перший клас?
1 млн армія*50 000 грн зарплата*12місяців=600 млрд грн=15 млрд доларів....
Крім зарплати в армії є ще матеріальне забезпечення, та сама їжа..не знаю скільки сьогодні в місяць на людину на харчі..але думаю що ще з 10000
1 млн*10 000 харчі*12місяців=120млрд грн=3млрд доларів
Крім зарплати і харчів є ще обмундирування
Бронежилет з бронепластинами десь 100 000 грн , каска десь 15000 грн , два комплекти форми(зимова+літня) з взуттям -не здивуюсь якщо ще 100 000 грн
1 млн армія*(100 000+100 000+15 000)=250 млрд грн=6млрд доларів
Отже
15млрд+3млрд+6млрд=24 млрд доларів/рік тільки цивільна частина армійського забезпечення
Тепер рахуй танки/бмп/стінгери/стріли/стугни/паливо...- повір вийде мама не горюй...
москалі витрачають в рік від 100 млрд доларів...
Тепер розумієш куди пішли гроші?
так ти зараз заверещиш про те що то з твоїх податків..і я навіть повірю , якщо ти доведеш що платиш
60 млрд доларів/6млн працюючих=10 000 доларів/рік
Я вважаю себе тим хто знаходиться в першому мільйоні платників податків..і то ледве-ледве таку суму сплачую...
А ти? платиш?
а раз не платиш- то може поясниш звідки ці гроші беруться?
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:47
fler написав:
Кордони 91 - це не гасло, а міжнародне право, якого треба дотримуватись, щоб був світовий порядок. Інакше буде хаос і сильні цього світу відчують вседозволеність і бескарність, що призведе до численних агресій та поширення тероризму.
Яким конкретно чином Ви це бачите силами України, при наявних ресурсах і непевної позиції щодо допомоги в цьому колективного Заходу?
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