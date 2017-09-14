Додано: Сер 15 тра, 2024 19:46

andrijk777 написав: budivelnik написав: Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...

Пояснюю

Якщо , хоч якась частинка України залишиться в руках росії -це створить проблеми для Європи в отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)

Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.

А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходить

Європа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...



Тепер США...



От і виходить

Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року

Україна

США

Європа...

і хто проти них зможе щось зробити? Проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...Пояснююв отриманні дешевих енергоресурсів(санкції, світове право і так далі..)Це не говорить про те що торгувати не будуть взагалі...це говорить про те що навіть мінус 10% в обємах імпорту=десятки мільярдів долларів втрат.А якщо згадати що Європа по відношенню до педерації веде себе як білий пірат до аборигенів( міняє буси на щось серьозне, тобто купує 100 тонн нафти і 100 тон сталі за ціну одного авто яке продає педераційникам ) - то й виходитьЄвропа крайнє ЗАЦІКАВЛЕНА в тому щоб все було як раніше..а раніше - це Україна в межах 1991 року...Тепер США...От і виходитьЄ три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 рокуУкраїнаСШАЄвропа...і хто проти них зможе щось зробити? Будівельник має напевно усіх за ідіотів, які не жили в 2014 році.

В 2014 частина України(Крим) залишилась в руках РФ і ....... що? а нічого. Ніяких проблем для Європи це не створило. Більше того Україні наказували сидіти тихенько і не рипатись. Точніше не наказували, а "радили". Поради Заходу для України мають вагу наказу.

Про снаряди, які несчасна маленька Півн. Корея дала більше ніж уся Європа, уже писали. Будівельник має напевно усіх за ідіотів, які не жили в 2014 році.В 2014 частина України(Крим) залишилась в руках РФ і ....... що? а нічого. Ніяких проблем для Європи це не створило. Більше того Україні наказували сидіти тихенько і не рипатись. Точніше не наказували, а "радили". Поради Заходу для України мають вагу наказу.Про снаряди, які несчасна маленька Півн. Корея дала більше ніж уся Європа, уже писали.

andrijk777 написав: Тепер про 87 мільярдів в перші 6 місяців війни. Пишеш ніхто не коментує. Ну я прокоментую: Це чиїсь фантазії. Ось і весь коментар.



Надіюсь математику за 3 клас вчив? Танк Абрамс коштує 5 мільйонів. НОВИЙ! Скільки Абрамсів в 87 мільярдах? 17400 Абрамсів. Скільки нам дали? 30 по-моєму. І це б/у.

Скільки коштує F-16? Гугл каже 15 мільйонів(б/у). Тобто 5800 F-16. Дали 0.

Ок. Для балансу, розіб'ємо цю суму на 10 частин(кожна 8,7лярдів): можна купити 1740 Абрамсів + 580 F-16(б/у) + 3000 Бредлі + 4350 М777 + т.д.(ще 6 частин). Цього достатньо щоб виграти війну(звільнити територію) в 2022 році.

Таких поставок немає і близько навіть зараз, не те що в перші 6 місяців.

Хто кому і головне для чого дав або не дав ці 87 мільярдів не знаю. Тепер про 87 мільярдів в перші 6 місяців війни. Пишеш ніхто не коментує. Ну я прокоментую: Це чиїсь фантазії. Ось і весь коментар.Надіюсь математику за 3 клас вчив? Танк Абрамс коштує 5 мільйонів. НОВИЙ! Скільки Абрамсів в 87 мільярдах?Скільки нам дали? 30 по-моєму. І це б/у.Скільки коштує F-16? Гугл каже 15 мільйонів(б/у). Тобто 5800 F-16. Дали 0.Ок. Для балансу, розіб'ємо цю суму на 10 частин(кожна 8,7лярдів): можна купити 1740 Абрамсів + 580 F-16(б/у) + 3000 Бредлі + 4350 М777 + т.д.(ще 6 частин). Цього достатньо щоб виграти війну(звільнити територію) в 2022 році.Таких поставок немає і близько навіть зараз, не те що в перші 6 місяців.Хто кому і головне для чого дав або не дав ці 87 мільярдів не знаю.

Будівельник був би ідіотом..якби писав тільки для ідіотів.На превеликий жаль для ідіотів- на цих сторінках є ще й ті для кого пише не ідіот Будівельник.Так от1 Чи були санкції в 2014?Практично не було2 А раз так - то чи не помінялись інтереси Європи і США в 2022+ в порівнянні з 2014?3 Так інтереси змінились бо США і Європа змушені були ЗМІНИТИ свою політику по відношенню до педераціїЦе привело до санкцій, після яких зменшилась торгівля, після якої росія перенаправила торгівельні потоки в Азію...і от саме це перенаправлення і створює підгрунтя розвалу росії і переходу частини росії під повний протекторат Китаю.Будь-яка заморозка сьогодні, без виведення російських військ з території України , в тому числі ОРДЛО і Крим - не дасть можливості зняти санкції( це юридично складно, згадайте як важко вони вводились , а тому зрозумієте що їх відмінять тільки ПІСЛЯ того як росія виконає ВСІ умови.Це зрозуміло в чому різниця між ситуацією в 2014 і в 2022+ роках?Хочеш математику за перший клас?1 млн армія*50 000 грн зарплата*12місяців=600 млрд грн=15 млрд доларів....Крім зарплати в армії є ще матеріальне забезпечення, та сама їжа..не знаю скільки сьогодні в місяць на людину на харчі..але думаю що ще з 100001 млн*10 000 харчі*12місяців=120млрд грн=3млрд доларівКрім зарплати і харчів є ще обмундируванняБронежилет з бронепластинами десь 100 000 грн , каска десь 15000 грн , два комплекти форми(зимова+літня) з взуттям -не здивуюсь якщо ще 100 000 грн1 млн армія*(100 000+100 000+15 000)=250 млрд грн=6млрд доларівОтже15млрд+3млрд+6млрд=24 млрд доларів/рік тільки цивільна частина армійського забезпеченняТепер рахуй танки/бмп/стінгери/стріли/стугни/паливо...- повір вийде мама не горюй...москалі витрачають в рік від 100 млрд доларів...Тепер розумієш куди пішли гроші?так ти зараз заверещиш про те що то з твоїх податків..і я навіть повірю , якщо ти доведеш що платиш60 млрд доларів/6млн працюючих=10 000 доларів/рікЯ вважаю себе тим хто знаходиться в першому мільйоні платників податків..і то ледве-ледве таку суму сплачую...А ти? платиш?а раз не платиш- то може поясниш звідки ці гроші беруться?