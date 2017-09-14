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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:49
fler написав:
Кордони 91 - це не гасло, а міжнародне право, якого треба дотримуватись, щоб був світовий порядок. Інакше буде хаос і сильні цього світу відчують вседозволеність і бескарність, що призведе до численних агресій та поширення тероризму.
Войни за розподіл теріторії ведуться десь приблизно з часів, коли хомасапієнс здобув спис. Навіть є інтерактивні мапи... А ви все дивуєтесь як ото 5-річна дитинка на новий рік подарункам )))
fler написав:
Захищати країну в її міжнародно визнаних кордонах - це не вимога Флер, а обов'язок кожного громадянина за Конситуцією України.
Як у вас та вашого чоловіка з обов'язком? Чи ви не громодянка? Чи ви про інше? ))
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:50
andrijk777
там та,,аріфметика,, допомоги США дуже цікава. Цифри великі, а насправді... У більшості ті кошти йдуть власним компаніям які виробляють для армії США. Вже нову, в якій вже застосований опит нашої війни. А нам відгружають техніку з складів часів війни з Іраком.
Дивився на ютубі відео десь 20 чи 21 року. В штатах є склади військової техніки яка не потрібна армії і вона продається на умовах 1) без вивозу з території США, 2)громадянам США. Звичайно ж розброєна. Відеозйомка заборонена, але здалеку ряди хамві за колючкою стояли. Хамві не броньований з відкритим кузовом приблизно за 6 тисяч долярів купили з усіма налогами, поборами. З майже нульовим пробігом.
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alex lem
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:56
alex lem написав:
аріфметика,, допомоги США дуже цікава.
неШановні НамВсіВинні
Якщо в мене дома стоїть авто яким я не користуюсь і дозволяю своїм дітям його брати просто так - то це не говорить про те , що будь-хто може прийти і з мотивацією - ти ж своїм даєш-дай і нам
- заявити що я ЗОБОВЯЗАНИЙ це авто віддати...
Але я можу це авто продати...хочете чушкою , хочете чучелом, хочете в кредит...але продати.
Якщоб я РОЗДАВАВ ( а саме це роблять зараз Партнери) то як мінімум я б ВИМАГАВ від тих кому роздаю-ВРАХОВУВАТИ мої інтереси.
І як тільки почув би скигликів які б мене починали вчити як робити правильно - так відразу відправляв би їх по курсу відомого корабля.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:57
yama написав:
Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,
Як я і писав , тільки пенсіонерів за віком ,мине служба в ЗСУ .
Чи людей які мають фізичні вади .
Інші повинні прийти до ТЦК .... і поки деякі , у котрих племяники в ЗСУ тут вумнічають , незабаром все побачимо .
Всі пройдуть процедуру , навіть маючи псіхичні вади .
А пока "мамусіни подряпинки" можете писать що завгодно .
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:57
alex lem написав: Дивився на ютубі відео десь 20 чи 21 року
. В штатах є склади військової техніки яка не потрібна армії і вона продається на умовах 1) без вивозу з території США, 2)громадянам США. Звичайно ж розброєна. Відеозйомка заборонена
, але здалеку ряди хамві за колючкою стояли. Хамві не броньований з відкритим кузовом приблизно за 6 тисяч долярів купили з усіма налогами, поборами. З майже нульовим пробігом.
"Відеозйомка заборонена" але "Дивився на ютубі відео"
Так заборонена Відеозйомка чи дивився на ютубі відео ?
Чи конспірологію хаваєшь ? )))
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