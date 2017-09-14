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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 818281838184818581868187>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:50

andrijk777 там та,,аріфметика,, допомоги США дуже цікава. Цифри великі, а насправді... У більшості ті кошти йдуть власним компаніям які виробляють для армії США. Вже нову, в якій вже застосований опит нашої війни. А нам відгружають техніку з складів часів війни з Іраком.
Дивився на ютубі відео десь 20 чи 21 року. В штатах є склади військової техніки яка не потрібна армії і вона продається на умовах 1) без вивозу з території США, 2)громадянам США. Звичайно ж розброєна. Відеозйомка заборонена, але здалеку ряди хамві за колючкою стояли. Хамві не броньований з відкритим кузовом приблизно за 6 тисяч долярів купили з усіма налогами, поборами. З майже нульовим пробігом. :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:аріфметика,, допомоги США дуже цікава.
неШановні НамВсіВинні
Якщо в мене дома стоїть авто яким я не користуюсь і дозволяю своїм дітям його брати просто так - то це не говорить про те , що будь-хто може прийти і з мотивацією - ти ж своїм даєш-дай і нам - заявити що я ЗОБОВЯЗАНИЙ це авто віддати...
Але я можу це авто продати...хочете чушкою , хочете чучелом, хочете в кредит...але продати.
Якщоб я РОЗДАВАВ ( а саме це роблять зараз Партнери) то як мінімум я б ВИМАГАВ від тих кому роздаю-ВРАХОВУВАТИ мої інтереси.
І як тільки почув би скигликів які б мене починали вчити як робити правильно - так відразу відправляв би їх по курсу відомого корабля.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:57

  yama написав:
  холява написав:Блінкен порадив українцям активізувати процес мобілізації
https://focus.today.ua/russkyj-blynken- ... ylyzatsyy/

Люди, які вже понад два роки перебувають на передовій, не можуть воювати нескінченно - їм потрібна заміна.

Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,


Як я і писав , тільки пенсіонерів за віком ,мине служба в ЗСУ .
Чи людей які мають фізичні вади .
Інші повинні прийти до ТЦК .... і поки деякі , у котрих племяники в ЗСУ тут вумнічають , незабаром все побачимо .
Всі пройдуть процедуру , навіть маючи псіхичні вади .

А пока "мамусіни подряпинки" можете писать що завгодно .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:57

  alex lem написав:
Дивився на ютубі відео десь 20 чи 21 року. В штатах є склади військової техніки яка не потрібна армії і вона продається на умовах 1) без вивозу з території США, 2)громадянам США. Звичайно ж розброєна. Відеозйомка заборонена, але здалеку ряди хамві за колючкою стояли. Хамві не броньований з відкритим кузовом приблизно за 6 тисяч долярів купили з усіма налогами, поборами. З майже нульовим пробігом. :)

"Відеозйомка заборонена" але "Дивився на ютубі відео"
Так заборонена Відеозйомка чи дивився на ютубі відео ?

Чи конспірологію хаваєшь ? )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:03

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:Далі вже в руках українського народа. Якщо припинить обирати махрових популістів,
то років за 5 буде НАТО, напів-ЄС, а за 15 навіть уральські понаїхи в Крим почнуть вчити мову і готувати референдум за воз'єднання.

"Ні, синку, це фантастика" (с) :evil:


я собі дорікаю
занадто багато цинізму в спорах с політичними опонентами
треба було дослуховатися і до їх аргументв, і більш терпляче та коректно доносити свої.
При тому що я майже не голосував за розкручених політиків, все рівно рано чи піздно долучався до одного з полюсів в срачах.
треба покаятись
треба припинити срачі. нема вже людських ресурсів на срачі, електоральне, регіональне протистояння.
Треба терпіння, щоб знайти шлях,бо дійшли до самого краю.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:не дасть можливості зняти санкції( це юридично складно, згадайте як важко вони вводились , а тому зрозумієте що їх відмінять тільки ПІСЛЯ того як росія виконає ВСІ умови.

Це зрозуміло в чому різниця між ситуацією в 2014 і в 2022+ роках?

Трохи не поняв. Як прокоментуєте таке
https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline
  budivelnik написав:а раз не платиш- то може поясниш звідки ці гроші беруться?

ОВДП та https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... come/2023/
по бюджету як раз за курсом 38 за 2023 десь біля 70млрд. З яких Внутрішні податки на товари та послуги - 30%
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:09

  холява написав:
  yama написав:
  холява написав:Блінкен порадив українцям активізувати процес мобілізації
https://focus.today.ua/russkyj-blynken- ... ylyzatsyy/

Люди, які вже понад два роки перебувають на передовій, не можуть воювати нескінченно - їм потрібна заміна.

Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,


Як я і писав , тільки пенсіонерів за віком ,мине служба в ЗСУ .
Чи людей які мають фізичні вади .
Інші повинні прийти до ТЦК .... і поки деякі , у котрих племяники в ЗСУ тут вумнічають , незабаром все побачимо .
Всі пройдуть процедуру , навіть маючи псіхичні вади .

А пока "мамусіни подряпинки" можете писать що завгодно .


Я пойду, обов'язково, як РПВ підптшуть, то пойду вчитися в академію генштаба,
чи як фоно там
А поки ще достатньо прихильників кордонів 1991, що ні служили, ні податків-донатів нормально не платили, гадаю їх вистачить до РПВ, ще півроку-рік
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:10

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:Далі вже в руках українського народа. Якщо припинить обирати махрових популістів,
то років за 5 буде НАТО, напів-ЄС, а за 15 навіть уральські понаїхи в Крим почнуть вчити мову і готувати референдум за воз'єднання.

"Ні, синку, це фантастика" (с) :evil:


я собі дорікаю
занадто багато цинізму в спорах с політичними опонентами
треба було дослуховатися і до їх аргументв, і більш терпляче та коректно доносити свої.
При тому що я майже не голосував за розкручених політиків, все рівно рано чи піздно долучався до одного з полюсів в срачах.
треба покаятись
треба припинити срачі. нема вже людських ресурсів на срачі, електоральне, регіональне протистояння.
Треба терпіння, щоб знайти шлях,бо дійшли до самого краю.

Та ти шо ... починай каятись ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:11

  fox767676 написав:Я пойду, обов'язково, як РПВ підптшуть, то пойду вчитися в академію генштаба,
чи як фоно там
А поки ще достатньо прихильників кордонів 1991, що ні служили, ні податків-донатів нормально не платили, гадаю їх вистачить до РПВ, ще півроку-рік

Яке каятя ... яке примирення ...

Слух, я розумію, що тобі біполярочка не заважає ...
Алє іншим, твоя біполярочка дуже заважає
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:14

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Я пойду, обов'язково, як РПВ підптшуть, то пойду вчитися в академію генштаба,
чи як фоно там
А поки ще достатньо прихильників кордонів 1991, що ні служили, ні податків-донатів нормально не платили, гадаю їх вистачить до РПВ, ще півроку-рік

Яке каятя ... яке примирення ...

Слух, я розумію, що тобі біполярочка не заважає ...
Алє іншим, твоя біполярочка дуже заважає


біполярочка це коли у свинопесика котик на аватарці
fox767676
 
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