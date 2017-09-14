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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81838184818581868187>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:15

  pesikot написав:Щось не почали "масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам", два дні пройшло )
Залишайся, ти кумедний )))

PS. А про кордони 1991 року я не казав )
не почали ? Там все тихо ? ))) кругом іпсо? Он ще буданов шось іпсо про суми сказав. А мер сум шо про суми точно іпсо тіки мужикам треба зброю шукати. І мер харкова шо евакуація з харкова то іпсо)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:16

Коли можна буде оновити дані в електронному вигляді?
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:18

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Я пойду, обов'язково, як РПВ підптшуть, то пойду вчитися в академію генштаба,
чи як фоно там
А поки ще достатньо прихильників кордонів 1991, що ні служили, ні податків-донатів нормально не платили, гадаю їх вистачить до РПВ, ще півроку-рік

Яке каятя ... яке примирення ...

Слух, я розумію, що тобі біполярочка не заважає ...
Алє іншим, твоя біполярочка дуже заважає


біполярочка це коли у свинопесика котик на аватарці

Бачишь, як ти швидко до хамства перейшов )

То ж починай каятись, дорогу осилит идущий )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:23

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Щось не почали "масовано хєрячити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам", два дні пройшло )
Залишайся, ти кумедний )))

PS. А про кордони 1991 року я не казав )
не почали ? Там все тихо ? ))) кругом іпсо?

Все іпсо і ти іпсо, коли свої ж попередні дописи не пам"ятаєшь ))

Ше дочекаємось 19, а там і танкові клинья )))
  Banderlog написав:А мер сум шо про суми точно іпсо тіки мужикам треба зброю шукати. І мер харкова шо евакуація з харкова то іпсо)))

Эвакуация из Харькова не планируется, наоборот к нам эвакуируют из области − Терехов
По состоянию на 15 мая эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот сейчас в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где идут активные боевые действия.

То чиє ти іпсо ? Російське ? Зелене ?
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 тра, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:23

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:не дасть можливості зняти санкції( це юридично складно, згадайте як важко вони вводились , а тому зрозумієте що їх відмінять тільки ПІСЛЯ того як росія виконає ВСІ умови.

Це зрозуміло в чому різниця між ситуацією в 2014 і в 2022+ роках?

Трохи не поняв. Як прокоментуєте таке
https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline
Повністю вкладається в мою гіпотезу
1 Виключення з правил тільки підтверджує загальне правило.
Те що для якоїсь роблять ВИКЛЮЧЕННЯ говорить про дві речі
а - правило залишається
б- виключення можливо зробили тому, що ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ на КИТАЙ відбувається ШВИДШЕ ніж США+Європа+Україна встигають дійти до того рівня після якого росія погодиться на відвід військ
  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:а раз не платиш- то може поясниш звідки ці гроші беруться?
ОВДП та https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... come/2023/
по бюджету як раз за курсом 38 за 2023 десь біля 70млрд. З яких Внутрішні податки на товари та послуги - 30%
Ви маєте хоч якесь поняття як функціонує економіка?
Бюджет-це те що МИ сплачуємо...
До війни нам не вистарчало
Під час війни працюючих стало в 1,5 рази менше, а витрати зросли в 3 рази....
Питання на засипку
Звідки взялись ці рази?
На пальцях і не точно
Було ВВП -150 млрд доларів =12 млн працюючих в мирній державі
Стало ВВП -80 млрд доларів=6 млн працюючих
При ВВП 150млрд і 12 млн працюючих витрати (Бюджет) був 50млрд доларів
Слато ВВП 80 млрд і 6 млн працюючих витрати(Бюджет) став 100 млрд доларів

Борг на 50млрд в рік не виріс...
Звідки гроші? Звідки кожних+50млрд доларів додаткових витрат в рік?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:24

  whois2010 написав:

А ЛАД питав, "гдє взять дєньгі" для збільшення виплат мобілізованим.

Так в єтом и вопросы , кудато спиздить влада даёт добро априори а на фронт нужны допуски
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:31

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:
я собі дорікаю
занадто багато цинізму в спорах с політичними опонентами
треба було дослуховатися і до їх аргументв, і більш терпляче та коректно доносити свої.
При тому що я майже не голосував за розкручених політиків, все рівно рано чи піздно долучався до одного з полюсів в срачах.
треба покаятись
треба припинити срачі. нема вже людських ресурсів на срачі, електоральне, регіональне протистояння.
Треба терпіння, щоб знайти шлях,бо дійшли до самого краю.

Та ти шо ... починай каятись ...



Моє каяття що я по самовіддачі лише в топ 5% відосотків громадян України, а не топ 2% , які зараз в ЗСУ


У вас є один друг на гілці, але ви ніяк не допомогаєте йому в його деокупації
, якщо не віддаляєте її
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Повністю вкладається в мою гіпотезу
1 Виключення з правил тільки підтверджує загальне правило.
Те що для якоїсь роблять ВИКЛЮЧЕННЯ говорить про дві речі
а - правило залишається
б- виключення можливо зробили тому, що ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ на КИТАЙ відбувається ШВИДШЕ ніж США+Європа+Україна встигають дійти до того рівня після якого росія погодиться на відвід військ

Ну та юридично складно, або росчерком піра та і все? Як на мене це не виглядає як юридично складно.

  budivelnik написав:Ви маєте хоч якесь поняття як функціонує економіка?
Бюджет-це те що МИ сплачуємо...

Так, я саме навів ціфри того, як воно працювало за 2023 рік. Цифри з мінфіну. Чи то якісь не ті ціфри а у вас інші?
Тут ще є видаткі https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... ense/2023/
Оборона навіть менша за доходи.
Так, монетки дають. Але на оборону іде все з доходів бюджету. Це ж ви спитали звідки в тумбочці кошти... Додайте ще курс х1,5. Нічого віскового.
  budivelnik написав:Борг на 50млрд в рік не виріс...

За 2023 рік https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2023/
1,5 трл за рік це не 50млрд, але це десь 38.

Звідки та куди кошти гадаю зрозуміло? Тому оборонка за власний кошт. А ось дороги та мости - за залучену допомогу )
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 15 тра, 2024 20:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:35

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:я собі дорікаю
занадто багато цинізму в спорах с політичними опонентами
треба було дослуховатися і до їх аргументв, і більш терпляче та коректно доносити свої.
При тому що я майже не голосував за розкручених політиків, все рівно рано чи піздно долучався до одного з полюсів в срачах.
треба покаятись
треба припинити срачі. нема вже людських ресурсів на срачі, електоральне, регіональне протистояння.
Треба терпіння, щоб знайти шлях,бо дійшли до самого краю.

Та ти шо ... починай каятись ...



Моє каяття що я по самовіддачі лише в топ 5% відосотків громадян України, а не топ 2% , які зараз в ЗСУ


У вас є один друг на гілці, але ви ніяк не допомогаєте йому в його деокупації
, якщо не віддаляєте її

Хто на ком стояв ? Збери свою біполярочку та напиши по суті
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:40

  vitaliiangel написав:

а що за порєбріком можна свободно знімати озброєні сили?
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