fox767676 написав:Я пойду, обов'язково, як РПВ підптшуть, то пойду вчитися в академію генштаба, чи як фоно там А поки ще достатньо прихильників кордонів 1991, що ні служили, ні податків-донатів нормально не платили, гадаю їх вистачить до РПВ, ще півроку-рік
Яке каятя ... яке примирення ...
Слух, я розумію, що тобі біполярочка не заважає ... Алє іншим, твоя біполярочка дуже заважає
біполярочка це коли у свинопесика котик на аватарці
По состоянию на 15 мая эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот сейчас в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где идут активные боевые действия.
То чиє ти іпсо ? Російське ? Зелене ?
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 тра, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Повністю вкладається в мою гіпотезу 1 Виключення з правил тільки підтверджує загальне правило. Те що для якоїсь роблять ВИКЛЮЧЕННЯ говорить про дві речі а - правило залишається б- виключення можливо зробили тому, що ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ на КИТАЙ відбувається ШВИДШЕ ніж США+Європа+Україна встигають дійти до того рівня після якого росія погодиться на відвід військ
dimo_0n написав:
budivelnik написав:а раз не платиш- то може поясниш звідки ці гроші беруться?
Ви маєте хоч якесь поняття як функціонує економіка? Бюджет-це те що МИ сплачуємо... До війни нам не вистарчало Під час війни працюючих стало в 1,5 рази менше, а витрати зросли в 3 рази.... Питання на засипку Звідки взялись ці рази? На пальцях і не точно Було ВВП -150 млрд доларів =12 млн працюючих в мирній державі Стало ВВП -80 млрд доларів=6 млн працюючих При ВВП 150млрд і 12 млн працюючих витрати (Бюджет) був 50млрд доларів Слато ВВП 80 млрд і 6 млн працюючих витрати(Бюджет) став 100 млрд доларів
Борг на 50млрд в рік не виріс... Звідки гроші? Звідки кожних+50млрд доларів додаткових витрат в рік?
_Mykola_ написав: я собі дорікаю занадто багато цинізму в спорах с політичними опонентами треба було дослуховатися і до їх аргументв, і більш терпляче та коректно доносити свої. При тому що я майже не голосував за розкручених політиків, все рівно рано чи піздно долучався до одного з полюсів в срачах. треба покаятись треба припинити срачі. нема вже людських ресурсів на срачі, електоральне, регіональне протистояння. Треба терпіння, щоб знайти шлях,бо дійшли до самого краю.
Та ти шо ... починай каятись ...
Моє каяття що я по самовіддачі лише в топ 5% відосотків громадян України, а не топ 2% , які зараз в ЗСУ
У вас є один друг на гілці, але ви ніяк не допомогаєте йому в його деокупації , якщо не віддаляєте її
budivelnik написав:Повністю вкладається в мою гіпотезу 1 Виключення з правил тільки підтверджує загальне правило. Те що для якоїсь роблять ВИКЛЮЧЕННЯ говорить про дві речі а - правило залишається б- виключення можливо зробили тому, що ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ на КИТАЙ відбувається ШВИДШЕ ніж США+Європа+Україна встигають дійти до того рівня після якого росія погодиться на відвід військ
Ну та юридично складно, або росчерком піра та і все? Як на мене це не виглядає як юридично складно.
budivelnik написав:Ви маєте хоч якесь поняття як функціонує економіка? Бюджет-це те що МИ сплачуємо...
Так, я саме навів ціфри того, як воно працювало за 2023 рік. Цифри з мінфіну. Чи то якісь не ті ціфри а у вас інші? Тут ще є видаткі https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... ense/2023/ Оборона навіть менша за доходи. Так, монетки дають. Але на оборону іде все з доходів бюджету. Це ж ви спитали звідки в тумбочці кошти... Додайте ще курс х1,5. Нічого віскового.
budivelnik написав:Борг на 50млрд в рік не виріс...
fox767676 написав:я собі дорікаю занадто багато цинізму в спорах с політичними опонентами треба було дослуховатися і до їх аргументв, і більш терпляче та коректно доносити свої. При тому що я майже не голосував за розкручених політиків, все рівно рано чи піздно долучався до одного з полюсів в срачах. треба покаятись треба припинити срачі. нема вже людських ресурсів на срачі, електоральне, регіональне протистояння. Треба терпіння, щоб знайти шлях,бо дійшли до самого краю.
Та ти шо ... починай каятись ...
Моє каяття що я по самовіддачі лише в топ 5% відосотків громадян України, а не топ 2% , які зараз в ЗСУ
У вас є один друг на гілці, але ви ніяк не допомогаєте йому в його деокупації , якщо не віддаляєте її
Хто на ком стояв ? Збери свою біполярочку та напиши по суті