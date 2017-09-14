Додано: Сер 15 тра, 2024 21:19

холява



доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні

я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними

Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу

2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант.

Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.



я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ

А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну

Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт.

Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві.

Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити.

Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря