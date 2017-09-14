pesikot написав:
Бачишь, як ти швидко до хамства перейшов )
То ж починай каятись, дорогу осилит идущий )
То ж перед Богом та Людьми
Що до вас є інструкції Матвія (гл. 7, ст. 6)
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Додано: Сер 15 тра, 2024 20:41
То ж перед Богом та Людьми
Що до вас є інструкції Матвія (гл. 7, ст. 6)
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:44
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:47
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:49
Оце тебе торкнуло ... )))
У нас новий святоша з"явився ... до цього був К-Х
А до цього був успішний ІТ-шник, з мільйоними донатами на ЗСУ
А по факту, УПЦ МП-фанатик
Сам каятись не хоче, по-православному жити не хоче
Але дуже хоче, щоб так жили інші )
Біполярочка, вона така біполярочка )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 тра, 2024 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ВВП 2021 було 200 млрд доларів.
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:55
Цей чоловік пише про то, що він входить у 5 відсотків багатих(по самовіддачі ) , а 2 відсотки ті що воюють , ті не на самовіддачі .
........ це часто буває з людьми які заробили гроші , навіть законними путями .
Окружаючі , сім,я , підлегли бояться щось відповісти , щоб не попасти у "вороги " і у людини з,являється почуття переможця .(загальна псіхологія )
НО ...... 76 взагалі не те і не то ..... порахуйте скільки раз за сьогодні "топ 5% відосотків громадян України " зробив повідомлень .
Хіба зайняті керівники можуть дозволити собі стількі часу знаходитись по за працей ?
Нехай далі ЖЖОТ .....
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:03
Пане холява, я це знаю і ви це знаете
А він цього не знає ... )
Що коли ти робишь свою роботу, то у тебе просто немає часу на будь-який форум
Я про це давно пишу на цьому форумі
А що він не той, за кого себе видає - це теж секрет Полішенеля
Тому, нехай ЖЖОТ, мені кайфово дратувати його)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 тра, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:05
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:19
холява
доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні
я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними
Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу
2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант.
Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.
я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ
А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну
Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт.
Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві.
Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити.
Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря
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