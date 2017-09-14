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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8184818581868187>
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:41

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:Яке каятя ... яке примирення ...

Слух, я розумію, що тобі біполярочка не заважає ...
Алє іншим, твоя біполярочка дуже заважає


біполярочка це коли у свинопесика котик на аватарці

Бачишь, як ти швидко до хамства перейшов )

То ж починай каятись, дорогу осилит идущий )



То ж перед Богом та Людьми
Що до вас є інструкції Матвія (гл. 7, ст. 6)
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:44

  flyman написав:а що за порєбріком можна свободно знімати озброєні сили?
как видишь никто от людей не прячется. армия с народом
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:47

  Investor_K написав:Коли можна буде оновити дані в електронному вигляді?

скоро в тестовому режимі
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ще Скадовськ та узбережжя поруч...
зовсім не рад варіантам
ось якщо всі так всі, добровільно , щоб нікого з українців, ні дівчат, ні хлопців, не було в краківських ребернях, щоб усі в Україні, щоб весь світ побачив і дав сотні літаків і тисячі танків. то було б реально. не Крим, но Херсоншину, с Запорріжжям - так. Всі ми винні, крім того полуміліона хто на фронті та близько.
Треба братися за розум. Як греки після поразки в персидських войнах. Як ромеї після окупації Константинополя хрестоносцями.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:49

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:
біполярочка це коли у свинопесика котик на аватарці

Бачишь, як ти швидко до хамства перейшов )

То ж починай каятись, дорогу осилит идущий )



То ж перед Богом та Людьми
Що до вас є інструкції Матвія (гл. 7, ст. 6)

Оце тебе торкнуло ... )))

У нас новий святоша з"явився ... до цього був К-Х

А до цього був успішний ІТ-шник, з мільйоними донатами на ЗСУ
А по факту, УПЦ МП-фанатик

Сам каятись не хоче, по-православному жити не хоче
Але дуже хоче, щоб так жили інші )

Біполярочка, вона така біполярочка )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 тра, 2024 20:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Було ВВП -150 млрд доларів =12 млн працюючих в мирній державі
Стало ВВП -80 млрд доларів=6 млн працюючих
При ВВП 150млрд і 12 млн працюючих витрати (Бюджет) був 50млрд доларів
Слато ВВП 80 млрд і 6 млн працюючих витрати(Бюджет) став 100 млрд доларів

Борг на 50млрд в рік не виріс...
Звідки гроші? Звідки кожних+50млрд доларів додаткових витрат в рік?

ВВП 2021 було 200 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:55

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
Моє каяття що я по самовіддачі лише в топ 5% відосотків громадян України, а не топ 2% , які зараз в ЗСУ

Хто на ком стояв ? Збери свою біполярочку та напиши по суті


Цей чоловік пише про то, що він входить у 5 відсотків багатих(по самовіддачі ) , а 2 відсотки ті що воюють , ті не на самовіддачі .

........ це часто буває з людьми які заробили гроші , навіть законними путями .
Окружаючі , сім,я , підлегли бояться щось відповісти , щоб не попасти у "вороги " і у людини з,являється почуття переможця .(загальна псіхологія )

НО ...... 76 взагалі не те і не то ..... порахуйте скільки раз за сьогодні "топ 5% відосотків громадян України " зробив повідомлень .
Хіба зайняті керівники можуть дозволити собі стількі часу знаходитись по за працей ?
Нехай далі ЖЖОТ .....
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:03

  холява написав:НО ...... 76 взагалі не те і не то ..... порахуйте скільки раз за сьогодні "топ 5% відосотків громадян України " зробив повідомлень .
Хіба зайняті керівники можуть дозволити собі стількі часу знаходитись по за працей ?
Нехай далі ЖЖОТ .....

Пане холява, я це знаю і ви це знаете
А він цього не знає ... )

Що коли ти робишь свою роботу, то у тебе просто немає часу на будь-який форум
Я про це давно пишу на цьому форумі

А що він не той, за кого себе видає - це теж секрет Полішенеля
Тому, нехай ЖЖОТ, мені кайфово дратувати його)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 тра, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:05

  fler написав:Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу).

Так вимагають не працювать в тилу, а перше.
Чи можна витяг з Мінздоха з собою носить? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:19

холява

доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні
я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними
Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу
2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант.
Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.

я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ
А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну
Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт.
Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві.
Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити.
Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря
fox767676
 
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