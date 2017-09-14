RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8184818581868187
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:22

появились фото с земли
Зображення
пишут такое
їх встановлення на 23-й рік виконані на 100%, а у 24-му були призупинені через обстріли
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23319
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:24

  fox767676 написав:холява

доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні
я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними
Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу
2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант.
Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.

я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ
А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну
Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт.
Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві.
Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити.
Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря


Ви дуже хвилювались коли писали , помилок багато .
У нас з вами єдина різниця, у 18 місяців і один день ......
холява
2
 
Повідомлень: 4546
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4117 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:26

  pesikot написав:
  alex lem написав:
Дивився на ютубі відео десь 20 чи 21 року. В штатах є склади військової техніки яка не потрібна армії і вона продається на умовах 1) без вивозу з території США, 2)громадянам США. Звичайно ж розброєна. Відеозйомка заборонена, але здалеку ряди хамві за колючкою стояли. Хамві не броньований з відкритим кузовом приблизно за 6 тисяч долярів купили з усіма налогами, поборами. З майже нульовим пробігом. :)

"Відеозйомка заборонена" але "Дивився на ютубі відео"
Так заборонена Відеозйомка чи дивився на ютубі відео ?

Чи конспірологію хаваєшь ? )))
. https://m.youtube.com/watch?v=t47HlJzuD ... uNC70Lg%3D. Просто задовбали деякі вумні з інтернетиків. Відео 4 роки, русня в штатах купляє Хамві через аукціон зі складу. Поліз та знайшов про що казав. Хамві 2004 року з 33 миль пробігу за 6200 з налогами.
alex lem
 
Повідомлень: 3079
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:34

  холява написав:
  fox767676 написав:холява

доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні
я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними
Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу
2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант.
Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.

я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ
А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну
Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт.
Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві.
Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити.
Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря


Ви дуже хвилювались коли писали , помилок багато .
У нас з вами єдина різниця, у 18 місяців і один день ......


Ваші 18 місяців я прожив раніше, мені не потрібні додаткові випробування щоб наставати на шлях істиний.
Коли вам було добре, мудрим людям було вже зле
fox767676
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8184818581868187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34060
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 638975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12023)
15.05.2024 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.