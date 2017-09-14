доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу 2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант. Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.
я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт. Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві. Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити. Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря
Ви дуже хвилювались коли писали , помилок багато . У нас з вами єдина різниця, у 18 місяців і один день ......
alex lem написав: Дивився на ютубі відео десь 20 чи 21 року. В штатах є склади військової техніки яка не потрібна армії і вона продається на умовах 1) без вивозу з території США, 2)громадянам США. Звичайно ж розброєна. Відеозйомка заборонена, але здалеку ряди хамві за колючкою стояли. Хамві не броньований з відкритим кузовом приблизно за 6 тисяч долярів купили з усіма налогами, поборами. З майже нульовим пробігом.
"Відеозйомка заборонена" але "Дивився на ютубі відео" Так заборонена Відеозйомка чи дивився на ютубі відео ?
доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу 2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант. Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.
я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт. Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві. Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити. Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря
Ви дуже хвилювались коли писали , помилок багато . У нас з вами єдина різниця, у 18 місяців і один день ......
Ваші 18 місяців я прожив раніше, мені не потрібні додаткові випробування щоб наставати на шлях істиний. Коли вам було добре, мудрим людям було вже зле