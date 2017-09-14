alex lem написав: Дивився на ютубі відео десь 20 чи 21 року. В штатах є склади військової техніки яка не потрібна армії і вона продається на умовах 1) без вивозу з території США, 2)громадянам США. Звичайно ж розброєна. Відеозйомка заборонена, але здалеку ряди хамві за колючкою стояли. Хамві не броньований з відкритим кузовом приблизно за 6 тисяч долярів купили з усіма налогами, поборами. З майже нульовим пробігом.
"Відеозйомка заборонена" але "Дивився на ютубі відео" Так заборонена Відеозйомка чи дивився на ютубі відео ?
доречне зауважння щодо надмірнох активності сьогодні я в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марними Взагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу 2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант. Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.
я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУ А ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війну Ви типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт. Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві. Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити. Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря
Ви дуже хвилювались коли писали , помилок багато . У нас з вами єдина різниця, у 18 місяців і один день ......
Ваші 18 місяців я прожив раніше, мені не потрібні додаткові випробування щоб наставати на шлях істиний. Коли вам було добре, мудрим людям було вже зле Якщо ви продовжите в такому ж дусі, не розбираючись чому так відбулося і відбувається , то будуть нові і нові місяці трагедій
fler написав:Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу).
Так вимагають не працювать в тилу, а перше.
Вас хтось жене силоміць?
_Mykola_ написав:
fler написав:Кордони 91 - це не гасло, а міжнародне право, якого треба дотримуватись, щоб був світовий порядок. Інакше буде хаос і сильні цього світу відчують вседозволеність і бескарність, що призведе до численних агресій та поширення тероризму.
Яким конкретно чином Ви це бачите силами України, при наявних ресурсах і непевної позиції щодо допомоги в цьому колективного Заходу?
Кацапію потрібно змусити дотримуватись міжнародного права, яке вона грубо порушила, інакше на цьому праві можна поставити жирний хрест, і вважати, що визнаних кордонів у світі не існує. Тобто країна-террористка може вдертися куди заманеться й захопити шматок території, який потім запише собі в конституцію і їй за це нічого не буде. Санкції, як бачимо, не важко обійти. Наодинці Україна не впорається, їжаку зрозуміло. Треба згуртувати навколо нас якнайбільше країн-партнерів, які допомагатимуть зброєю, грошима, людьми (військовими), політичним тиском. Тоді настане час, коли рф буде вигідніше вивести війська взад, ніж продовжувати воювати.
Флер, так що там з обов'язком громадян та вашою особою? Чого мовчите тихенько?
fler написав:Санкції, як бачимо, не важко обійти.
Там цей, можна домовитись. Але вам ваші секретні джерела такє не докладають. РФ вже може проводити платіжки за енергоносії, ссилка на держдеп була надана раніше, десь там же, де ви тихенько замовкли про обов'язок як громодянина
Бетон написав:Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень,... За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.
Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.
Бетон написав:Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.
Нещодавно хтось тут з піною в роті доводив, що "незамінних людей не буває!"))) Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.
я давно говорю что женщины должны взять на себя тыл если решили мужиков на фронт. так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.