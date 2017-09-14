fox767676 написав:

доречне зауважння щодо надмірнох активностія в депресії сьогодні що останні півтора року боротьби з агресією були марнимиВзагалом в мене найже найменша активність за 4 роки - 1 повідомлення на добу2 топових лідерів Заходу сказали про корейський варіант.Фраза Блінкіна про мобілізацію була відповіддю на аргумент Зеленського що у начебто у нас всі твердо за кордони 1991. Блінкін відповів: "ви спочатку цими полум'яними патріотами заморенного Успіха підмінить, а там поговоримо" . Так шо заморозка буде, но не одразу, ще будуть іспити українському суспільству.я нічого не писав про своє богатство, я не богатий, але сумарно новенький нісан за 2 роки я перерерахував на рахунки повязані з ЗСУА ви та ваш собачий друг - ні, хоча ви наполгливо женете інщих на війнуВи типовий пристосуванець, між правдою та комфортом, завжди оберете комфорт.Не підете ні проти можновладців, ні проти друзів, навіть якщо вони не праві.Свої сатанинські літанії лише в бік простих опонентів, а вже проти сина Мосійчук чи ще якихось мажорів ви не здатні і рота розкрити.Це гріх, ще раз наполегливо радджу вам підстригися до монастиря