fler написав:Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу).
Так вимагають не працювать в тилу, а перше.
Вас хтось жене силоміць?
_Mykola_ написав:
fler написав:Кордони 91 - це не гасло, а міжнародне право, якого треба дотримуватись, щоб був світовий порядок. Інакше буде хаос і сильні цього світу відчують вседозволеність і бескарність, що призведе до численних агресій та поширення тероризму.
Яким конкретно чином Ви це бачите силами України, при наявних ресурсах і непевної позиції щодо допомоги в цьому колективного Заходу?
Кацапію потрібно змусити дотримуватись міжнародного права, яке вона грубо порушила, інакше на цьому праві можна поставити жирний хрест, і вважати, що визнаних кордонів у світі не існує. Тобто країна-террористка може вдертися куди заманеться й захопити шматок території, який потім запише собі в конституцію і їй за це нічого не буде. Санкції, як бачимо, не важко обійти. Наодинці Україна не впорається, їжаку зрозуміло. Треба згуртувати навколо нас якнайбільше країн-партнерів, які допомагатимуть зброєю, грошима, людьми (військовими), політичним тиском. Тоді настане час, коли рф буде вигідніше вивести війська взад, ніж продовжувати воювати.
Цей світ побудован на воєнно-політичних блоках, військових союзах, а не на праві та принципах. Українї не вистачило спритності примкнути вчасно до НАТО, тому вона стала жертвою конкуруючого ОДКБ. НАТО нам поспівчуває заісно але своя сорочка ближче до тіла.
Бетон написав:Блинкен сказал, что Украине нужно бороться с коррупцией, чтобы не превратиться в рф. во-вторых, целью закона не есть мобилизация. закон никак её не решает. цель - отнять деньги у населения
Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту. Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.
Люди, які вже понад два роки перебувають на передовій, не можуть воювати нескінченно - їм потрібна заміна.
Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,
щоб реально казати чи є в тилу резерв з отого мільйона потрібно відпустити додому всіх хто не може служити. реальна історія - в людини перебито дві ноги. на зтяжках. реабілітація рік і невідомо що буде коли знімуть. не списують і він в отому мільйоні.
Бетон написав:Блинкен сказал, что Украине нужно бороться с коррупцией, чтобы не превратиться в рф. во-вторых, целью закона не есть мобилизация. закон никак её не решает. цель - отнять деньги у населения
Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту. Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.
UA написав:Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту. Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.
UA написав:Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту. Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.
Може Блінкєн путівку від профсоюза привозив
Події прискорюються.
дай- БГ, якщо він є. доречі, судячи по кінофільмам, в США "потужне" лікування від нарко-залежності
fler написав:Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу).
Так вимагають не працювать в тилу, а перше.
Вас хтось жене силоміць?
“Люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися. По одній простій причині. Вони знають, що офіційне працевлаштування військовозобов’язаних — це зразу облік. І це перша причина переходу економіки в тінь. За нашими даними, приблизно 1,5 мільйона людей за останні півтора року просто звільнилися з офіційного ринку праці”, – заявив Данило Гетманцев.