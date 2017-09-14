RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8184818581868187
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:38

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу).

Так вимагають не працювать в тилу, а перше.

Вас хтось жене силоміць?

  _Mykola_ написав:
  fler написав:Кордони 91 - це не гасло, а міжнародне право, якого треба дотримуватись, щоб був світовий порядок. Інакше буде хаос і сильні цього світу відчують вседозволеність і бескарність, що призведе до численних агресій та поширення тероризму.

Яким конкретно чином Ви це бачите силами України, при наявних ресурсах і непевної позиції щодо допомоги в цьому колективного Заходу? :|

Кацапію потрібно змусити дотримуватись міжнародного права, яке вона грубо порушила, інакше на цьому праві можна поставити жирний хрест, і вважати, що визнаних кордонів у світі не існує. Тобто країна-террористка може вдертися куди заманеться й захопити шматок території, який потім запише собі в конституцію і їй за це нічого не буде. Санкції, як бачимо, не важко обійти.
Наодинці Україна не впорається, їжаку зрозуміло. Треба згуртувати навколо нас якнайбільше країн-партнерів, які допомагатимуть зброєю, грошима, людьми (військовими), політичним тиском. Тоді настане час, коли рф буде вигідніше вивести війська взад, ніж продовжувати воювати.


Цей світ побудован на воєнно-політичних блоках, військових союзах, а не на праві та принципах. Українї не вистачило спритності примкнути вчасно до НАТО, тому вона стала жертвою конкуруючого ОДКБ. НАТО нам поспівчуває заісно але своя сорочка ближче до тіла.
fox767676
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:38

  mephala написав:так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.
разве что в сумочках из супермаркета домой. вы когда нить меняли колесо на фуре? загуглите сколько оно весит с диском.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23319
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на шикарную жизнь партии нужны бабки. американские бабки контролятся. вот и пришёл на помощь новый закон. лох - не мамонт, заплатит 17..25 кгрн
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:42

  Бетон написав:Блинкен сказал, что Украине нужно бороться с коррупцией, чтобы не превратиться в рф.
во-вторых, целью закона не есть мобилизация. закон никак её не решает. цель - отнять деньги у населения

Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби
Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту.
Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.
UA
 
Повідомлень: 8297
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:42

  yama написав:
  холява написав:Блінкен порадив українцям активізувати процес мобілізації
https://focus.today.ua/russkyj-blynken- ... ylyzatsyy/

Люди, які вже понад два роки перебувають на передовій, не можуть воювати нескінченно - їм потрібна заміна.

Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,


щоб реально казати чи є в тилу резерв з отого мільйона потрібно відпустити додому всіх хто не може служити. реальна історія - в людини перебито дві ноги. на зтяжках. реабілітація рік і невідомо що буде коли знімуть. не списують і він в отому мільйоні.
mephala
 
Повідомлень: 9217
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:44

  UA написав:
  Бетон написав:Блинкен сказал, что Украине нужно бороться с коррупцией, чтобы не превратиться в рф.
во-вторых, целью закона не есть мобилизация. закон никак её не решает. цель - отнять деньги у населения

Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби
Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту.
Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.

Може Блінкєн путівку від профсоюза привозив
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34999
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:53

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.
разве что в сумочках из супермаркета домой. вы когда нить меняли колесо на фуре? загуглите сколько оно весит с диском.


так я тоже тогда могу только за компом сидеть.
М25-60 кто то спрашивает что они могут?
mephala
 
Повідомлень: 9217
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:55

  flyman написав:
  UA написав:Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби
Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту.
Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.

Може Блінкєн путівку від профсоюза привозив

Події прискорюються.
UA
 
Повідомлень: 8297
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:59

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:Не перебільшуй пропускну здатність виконавчої служби
Стратегічна мета закона про мобілізацію це обвал тилу з відповідними наслідками для фронту.
Є дьяка надія що союзники вникнуть в ситуацію та встигнуть вивезти Узурпатора на о. Святої Олени ... на лікування.

Може Блінкєн путівку від профсоюза привозив

Події прискорюються.

дай- БГ, якщо він є.
доречі, судячи по кінофільмам, в США "потужне" лікування від нарко-залежності
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 23:02

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Участь мають брати всі - прямо (на фронті) чи опосередковано (через донати чи роботу в тилу).

Так вимагають не працювать в тилу, а перше.

Вас хтось жене силоміць?

“Люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися. По одній простій причині. Вони знають, що офіційне працевлаштування військовозобов’язаних — це зразу облік. І це перша причина переходу економіки в тінь. За нашими даними, приблизно 1,5 мільйона людей за останні півтора року просто звільнилися з офіційного ринку праці”, – заявив Данило Гетманцев.

Зазначимо, що за даними Конфедерації роботодавців України, лише за останні півтора року через вимогу стати на військовий облік у нашій країні звільнилися 1,5 млн осіб.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette
Water
 
Повідомлень: 2306
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8184818581868187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34062
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 638980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12024)
15.05.2024 22:41
Ринок ОВДП (6282)
15.05.2024 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.