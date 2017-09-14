Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:08
Water написав:
“Люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися. По одній простій причині. Вони знають, що офіційне працевлаштування військовозобов’язаних — це зразу облік. І це перша причина переходу економіки в тінь. За нашими даними, приблизно 1,5 мільйона людей за останні півтора року просто звільнилися з офіційного ринку праці”, – заявив Данило Гетманцев.
Зазначимо, що за даними Конфедерації роботодавців України, лише за останні півтора року через вимогу стати на військовий облік у нашій країні звільнилися 1,5 млн осіб.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette
зарисовка из жизни.
у знакомого ОК сказал всем военнообязанным пойти в военкомат так как не хотят что бы после 18-го к предприятию были претензии.
пошла первая партия 11 человек - все поголовно одели пиксель. рядовых даже из ТЦК не выпустили. Пиджакам дали 3 дня на сборы.
теперь руководство репу чешет что делать так как отделы остались без работников
mephala
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:13
mephala написав:
у знакомого рядовых даже из ТЦК не выпустили. Пиджакам дали 3 дня на сборы.
теперь руководство репу чешет что делать т
Сорты 2 и 3
А руководству премию дарвина
fox767676
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:14
Бетон написав: UA написав:
Події прискорюються.
дай- БГ, якщо він є.
доречі, судячи по кінофільмам, в США "потужне" лікування від нарко-залежності
95му буде не до коксу.
Витрусять як Фирташа та Беню.
UA
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:15
Фантастика...
Марс.
- марсіан висмикують з арти і віддають в піхоту(нести там чергування, або копати/робити облаштування позицій для піхоти - що ще гірше... так як до 0 лише 300м+)
- марсіани копають... - якщо ю-пітерці йдуть на штурм, то їх видно неозброєним оком(це для тих, хто засумнівався в 300м+)
- марсіани копають... а дрони жужать і не знаєш чи свій, чи ворожий...
- але після "скиду", вже знаєш, чий був дрон
(і толку, що ти впав, як тільки почув "скид", якщо може впасти просто біля тебе, чи на тебе...)
- "як плять так?"© що марсіанська арта копає на 0 для піхоти???
- 300й, а наступного дня на тій же ділянці 200й(живіт на шматки)
- деякі марсіани відмовляються від такого "проведення часу" і втікають "на край світу", де не так легко їх знайти
- хто відмовився, але не втік - декілька днів і ти вже офіційно переведений туди, де ти відмовлявся бути🤦🏻
Але ще раз кажу: це все фантастика!!!
Це все на Марсі!!!
От тільки...
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
Успіх
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:16
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fox767676
в Сер 15 тра, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:21
Успіх написав:
Фантастика...
Марс.
- марсіан висмикують з арти і віддають в піхоту(нести там чергування, або копати/робити облаштування позицій для піхоти - що ще гірше... так як до 0 лише 300м+)
- марсіани копають... - якщо ю-пітерці йдуть на штурм, то їх видно неозброєним оком(це для тих, хто засумнівався в 300м+)
- марсіани копають... а дрони жужать і не знаєш чи свій, чи ворожий...
- але після "скиду", вже знаєш, чий був дрон
(і толку, що ти впав, як тільки почув "скид", якщо може впасти просто біля тебе, чи на тебе...)
- "як плять так?"© що марсіанська арта копає на 0 для піхоти???
- 300й, а наступного дня на тій же ділянці 200й(живіт на шматки)
- деякі марсіани відмовляються від такого "проведення часу" і втікають "на край світу", де не так легко їх знайти
- хто відмовився, але не втік - декілька днів і ти вже офіційно переведений туди, де ти відмовлявся бути🤦🏻
Але ще раз кажу: це все фантастика!!!
Це все на Марсі!!!
От тільки...
https://youtube.com/shorts/ZglhOVW
jmoc?si=PBxOsXeDS-cq0Rqc
Держсекретар за Вас сьогодні слово замовив перед Президентом. Хай , каже, патріотичні ухилянти які проти заморозки, підмінять замореного Успіха , щоб відчули на собі що таке 2 роки на Марсі
fox767676
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:37
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в Сер 15 тра, 2024 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:39
UA написав: Бетон написав: UA написав:
Події прискорюються.
дай- БГ, якщо він є.
доречі, судячи по кінофільмам, в США "потужне" лікування від нарко-залежності
95му буде не до коксу.
Витрусять як Фирташа та Беню.
Схоже на правду.
Розвідка США фіксує, що росія посилює кампанію дезінформації проти президента України Володимира Зеленського.
Про це пише CNN із посиланням на неназваного американського посадовця.
За оцінкою розвідки, рф скористалася подіями останніх тижнів, щоб розпалити критику щодо спроможності Зеленського й того, що він очолює Україну.
«Хоча росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, але нещодавні розвідувальні дані показують, що «її точно стає більше», – цитує видання співрозмовника.
Також повідомляється, що рф виділали два основні напрямки в цій дезінформаційній кампанії: відступ українських військ з Авдіївки і відтермінуванням президентських виборів в Україні.
США також стурбовані впливом російської дезінформації на інші країни, зокрема на союзників України, оскільки це «може підірвати підтримку Києва».
«Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:43
Успіх фриз предупреждал, что ситуация ухудшается.
vitaliiangel
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:49
yama написав:
Як я вже писав неодноразово в ЗСУ
1,3 млн
з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,
Джерело - стеля або якийсь блоХер?
700 тис. у 2023-му, з них 60 тис. жінок.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... na-fronti/
Starikan
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