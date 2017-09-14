Додано: Чет 16 тра, 2024 00:17

Проблема в том, что у них этих трактористов очень много, в несколько раз больше, чем у нас.

Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски.

Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты. Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски.Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты.

Пройшло ще 15 років - друга світова (мінус 5-10-15 млн українців)

Я не считал, на сколько лет хватит "трактористов".Имел ввиду, сколько их можно единовременно выставить.Бутылку виски можно купить, имея и 10 тыс. долл., а вот Ламборгини вы и за 250 тыс. не купите.Интересные исторические аллюзии.О цифрах не буду - справочник стеля.Но предположим, что к 1941 Украина независимое государство. Возможные варианты:1. Украина в союзе с Советской Россией воюет с Гитлером - то же самое, что было в реальной истории, с теми же потерями.2. Украина в союзе с Польшей, Францией, Англией (к 1941 уже только с Англией) - быстренько за месяц (как Франция) проигрываем войну. Только без всякого "правительства Виши", полная оккупация (как Польши). Потери сложно предсказуемые, но точно значительно выше, чем в "почти арийской" Франции.3. Украина в союзе с Германией (как Венгрия, Словакия, но участвовали бы в войне с Россией наверняка активнее). Не буду говорить о моральной стороне союза с нацистами, но результаты и потери слабо предсказуемы.Во 2 варианте, скорее всего, в Европе "1000-летний германский рейх". В третьем - практически наверняка.Судьба Украины в "1000-летнем рейхе" у меня лично розовых иллюзий не вызывает.Остальные варианты "альтернативной истории" по другим примерам разбирать не буду.