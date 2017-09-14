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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8186818781888189
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 00:07

  Starikan написав:
  yama написав:Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,

Джерело - стеля або якийсь блоХер?
700 тис. у 2023-му, з них 60 тис. жінок.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... na-fronti/

По аналогии с зарплата военкома в тылу 150т грн
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 00:17

Hotab
Проблема в том, что у них этих трактористов очень много, в несколько раз больше, чем у нас.

Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски.
Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты.

Я не считал, на сколько лет хватит "трактористов".
Имел ввиду, сколько их можно единовременно выставить.
Бутылку виски можно купить, имея и 10 тыс. долл., а вот Ламборгини вы и за 250 тыс. не купите.

Пройшло ще 15 років - друга світова (мінус 5-10-15 млн українців)

Интересные исторические аллюзии.
О цифрах не буду - справочник стеля.
Но предположим, что к 1941 Украина независимое государство. Возможные варианты:
1. Украина в союзе с Советской Россией воюет с Гитлером - то же самое, что было в реальной истории, с теми же потерями.
2. Украина в союзе с Польшей, Францией, Англией (к 1941 уже только с Англией) - быстренько за месяц (как Франция) проигрываем войну. Только без всякого "правительства Виши", полная оккупация (как Польши). Потери сложно предсказуемые, но точно значительно выше, чем в "почти арийской" Франции.
3. Украина в союзе с Германией (как Венгрия, Словакия, но участвовали бы в войне с Россией наверняка активнее). Не буду говорить о моральной стороне союза с нацистами, но результаты и потери слабо предсказуемы.
Во 2 варианте, скорее всего, в Европе "1000-летний германский рейх". В третьем - практически наверняка.
Судьба Украины в "1000-летнем рейхе" у меня лично розовых иллюзий не вызывает.
Остальные варианты "альтернативной истории" по другим примерам разбирать не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 00:23

  Ukrainian написав:...........
«Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.

На жаль цей тип російської дезінформації непогано приживається в нашій країні. Судячи по форуму.
ЛАД
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