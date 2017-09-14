Проблема в том, что у них этих трактористов очень много, в несколько раз больше, чем у нас.
Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски. Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты.
Я не считал, на сколько лет хватит "трактористов". Имел ввиду, сколько их можно единовременно выставить. Бутылку виски можно купить, имея и 10 тыс. долл., а вот Ламборгини вы и за 250 тыс. не купите.
Пройшло ще 15 років - друга світова (мінус 5-10-15 млн українців)
Интересные исторические аллюзии. О цифрах не буду - справочник стеля. Но предположим, что к 1941 Украина независимое государство. Возможные варианты: 1. Украина в союзе с Советской Россией воюет с Гитлером - то же самое, что было в реальной истории, с теми же потерями. 2. Украина в союзе с Польшей, Францией, Англией (к 1941 уже только с Англией) - быстренько за месяц (как Франция) проигрываем войну. Только без всякого "правительства Виши", полная оккупация (как Польши). Потери сложно предсказуемые, но точно значительно выше, чем в "почти арийской" Франции. 3. Украина в союзе с Германией (как Венгрия, Словакия, но участвовали бы в войне с Россией наверняка активнее). Не буду говорить о моральной стороне союза с нацистами, но результаты и потери слабо предсказуемы. Во 2 варианте, скорее всего, в Европе "1000-летний германский рейх". В третьем - практически наверняка. Судьба Украины в "1000-летнем рейхе" у меня лично розовых иллюзий не вызывает. Остальные варианты "альтернативной истории" по другим примерам разбирать не буду.
Ukrainian написав:........... «Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.
На жаль цей тип російської дезінформації непогано приживається в нашій країні. Судячи по форуму.