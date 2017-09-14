Проблема в том, что у них этих трактористов очень много, в несколько раз больше, чем у нас.
Если у вас есть 1 млн долларов, а у меня 250 тис дол, то у вас нет никакого преимущества, когда мы с вами покупаем бутылку виски. Ближайшие 10 лет (исходя из динамики потерь) вопрос «у кого больше населения» не должен стоять. А 10 лет войну не прогнозируют даже самые ярые пессимисты.
Я не считал, на сколько лет хватит "трактористов". Имел ввиду, сколько их можно единовременно выставить. Бутылку виски можно купить, имея и 10 тыс. долл., а вот Ламборгини вы и за 250 тыс. не купите.
Пройшло ще 15 років - друга світова (мінус 5-10-15 млн українців)
Интересные исторические аллюзии. О цифрах не буду - справочник стеля. Но предположим, что к 1941 Украина независимое государство. Возможные варианты: 1. Украина в союзе с Советской Россией воюет с Гитлером - то же самое, что было в реальной истории, с теми же потерями. 2. Украина в союзе с Польшей, Францией, Англией (к 1941 уже только с Англией) - быстренько за месяц (как Франция) проигрываем войну. Только без всякого "правительства Виши", полная оккупация (как Польши). Потери сложно предсказуемые, но точно значительно выше, чем в "почти арийской" Франции. 3. Украина в союзе с Германией (как Венгрия, Словакия, но участвовали бы в войне с Россией наверняка активнее). Не буду говорить о моральной стороне союза с нацистами, но результаты и потери слабо предсказуемы. Во 2 варианте, скорее всего, в Европе "1000-летний германский рейх". В третьем - практически наверняка. Судьба Украины в "1000-летнем рейхе" у меня лично розовых иллюзий не вызывает. Остальные варианты "альтернативной истории" по другим примерам разбирать не буду.
Ukrainian написав:........... «Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.
На жаль цей тип російської дезінформації непогано приживається в нашій країні. Судячи по форуму.
dimo_0n написав:................. Ну и я не замечал чтоб снаряды возили на пузотерках.... к ЛБЗ снаряды подвозят на спорткарах тоже? Или как оно там работает?
К ЛБЗ снаряды обычно просто не подвозят. Артиллерия стоит всё же на некотором расстоянии от ЛБЗ. На пузотёрках снаряды, конечно, не возят. Но Вы никогда не наблюдали, как падает скорость движения машин на плохой дороге? На разбитых дорогах с ямами гонки не устраивают. Даже у танков скорость движения по пересечённой местности значительно ниже, чем по шоссе. Тем более, у машин. Более низкая скорость - уменьшение пропускной способности дороги (надеюсь, Вы понимаете, что пропускная способность дороги определяется наиболее плохим участком дороги). Кроме того, более низкая скорость - бОльшая вероятность поражения техники теми же дронами. Да и другими видами вооружения. Я уж не говорю о том, что на плохих дорогах машины значительно быстрее приходят в негодность.
При цьому частина робіт, які за планом почали виконуватися у 2024 році, були припинені через постійні обстріли з боку російських військ.
Це означає, що у будівельників не було фізичної можливості займатися спорудженням захисних споруд, оскільки місця, де вони повинні були споруджуватися, перебували під обстрілами росіян.
"На фото, які поширюють у мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу", — додав Синєгубов.
Як повідомляли Українські Новини, 14 травня український OSINT-проєкт DeepState опублікував фотографії з кількома купами "зубів дракона", які просто лежать біля дороги.
У DeepState заявили, що нібито зі слів українських військових, конкретно ці "зуби дракона" лежать із літа 2023 року.
Йдеться про місцевість на околиці населеного пункту Липці на півночі Харківської області, де з 10 травня триває наступ росіян.