РОЗВІДКА США: РОСІЯ ПОСИЛЮЄ КАМПАНІЮ З ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГОРосія активізувала зусилля з дезінформації з метою дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність, попереджають спецслужби США.Як повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, Росія використовує різноманітні приводи, щоб розпалити критику щодо здібностей Зеленського та його ролі як лідера України.Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, однак нещодавні розвідувальні дані показують, що кількість дезінформації значно зросла.Активізація зусиль Москви відбувається в той момент, коли українські війська намагаються утримати лінію фронту на тлі стрімкого зростання російських атак на північному сході України, але ця тенденція була помітна і за кілька місяців до цього і свідчить про те, що Зеленського вважають «грізним ворогом».«Насправді я б пов’язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається постійним, відданим і критично важливим лідером своєї країни», — сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним під час обговорення даних розвідки.Розвідка вказує, що Росія виокремила дві основні теми цієї дезінформаційної дії: відхід України з Авдіївки та те, що Україна через війну відклала заплановані на цю весну президентські вибори.CNNRussia has stepped up its disinformation efforts to discredit Ukraine’s President Volodymyr Zelensky and raise questions about his legitimacy in recent months, US intelligence agencies have observed.A recently downgraded intelligence assessment shared with CNN says that Russia has seized on various recent events to fuel criticism about Zelensky’s abilities and place as Ukraine’s leader, a senior Biden administration official said in an interview.Russia has spread disinformation about Zelensky since before the war started but recent intelligence shows “it’s definitely increasing,” the official said.The escalation of Moscow’s efforts comes as Ukrainian forces struggle to hold the line against a spike in Russian attacks in northeastern Ukraine, but the trend had been growing for months prior and is a reflection of Zelensky’s general “formidability” as a wartime president for over two years, the official argued.“I would actually connect this disinformation effort to President Zelensky’s effectiveness across this conflict in remaining a stable, dedicated and critically important leader of his country,” said the official, who requested anonymity to discuss the intelligence.Russia has highlighted two main areas in this recent disinformation push, the intelligence indicates: Ukraine’s painful withdrawal from the eastern city of Avdiivka and the fact that Ukraine postponed its presidential election scheduled for this Spring due to the war.