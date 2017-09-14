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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8185818681878188
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 09:12

  Schmit написав:
  Бетон написав:Оборонні споруди за 10 км від державного кордону України не готові🤬

На фото видно недобудовані лінії оборони. Причина, як завжди – ІПСО русні, а не кармані фірми влади.


От вам і Шебекіно.

Біля Києва таке саме напевно?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кроме того, более низкая скорость - бОльшая вероятность поражения техники теми же дронами. Да и другими видами вооружения.
Я уж не говорю о том, что на плохих дорогах машины значительно быстрее приходят в негодность.

Ну допустим. Следуя этой логике нужно дороги делать кругом по всей ЛБЗ. Тогда тратить на ремонт в НЕ фронтовой зоне и НЕ магистралей - опять марна трата грошей.
Выходит что в вашем рассказе чтото не клеится. А накладывает отпечаток еще и фирмы однодневки, которые тендера повыигрывали, деректора которых еще вчера тырили вискарь в супермаркете...
Одно не ясно, зачем защищать то, что на ладони? Вопрос ведь даже не в том, что нарушение есть - вопрос в том, кто понесет наказание. А оно выходит что как завжды - никто, ну или тот самый полубомж тырящий вискарь...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 09:34

  Бетон написав:
  Schmit написав:
  Бетон написав:Оборонні споруди за 10 км від державного кордону України не готові🤬

На фото видно недобудовані лінії оборони. Причина, як завжди – ІПСО русні, а не кармані фірми влади.


От вам і Шебекіно.

Біля Києва таке саме напевно?

Не треба недооцінювати ворога,тим паче що наші керманичі частіше стали заспокоювати що Харків,Суми, Чернігів чи Київ добре захищені - наводить лише на протилежну думку .
sens
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  #<1 ... 8185818681878188
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