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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:12
Schmit написав: Бетон написав:
Оборонні споруди за 10 км від державного кордону України не готові🤬
На фото видно недобудовані лінії оборони. Причина, як завжди – ІПСО русні, а не кармані фірми влади.
От вам і Шебекіно.
Біля Києва таке саме напевно?
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Бетон
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:14
ЛАД написав:
Кроме того, более низкая скорость - бОльшая вероятность поражения техники теми же дронами. Да и другими видами вооружения.
Я уж не говорю о том, что на плохих дорогах машины значительно быстрее приходят в негодность.
Ну допустим. Следуя этой логике нужно дороги делать кругом по всей ЛБЗ. Тогда тратить на ремонт в НЕ фронтовой зоне и НЕ магистралей - опять марна трата грошей.
Выходит что в вашем рассказе чтото не клеится. А накладывает отпечаток еще и фирмы однодневки, которые тендера повыигрывали, деректора которых еще вчера тырили вискарь в супермаркете...
Одно не ясно, зачем защищать то, что на ладони? Вопрос ведь даже не в том, что нарушение есть - вопрос в том, кто понесет наказание. А оно выходит что как завжды - никто, ну или тот самый полубомж тырящий вискарь...
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:34
Бетон написав: Schmit написав: Бетон написав:
Оборонні споруди за 10 км від державного кордону України не готові🤬
На фото видно недобудовані лінії оборони. Причина, як завжди – ІПСО русні, а не кармані фірми влади.
От вам і Шебекіно.
Біля Києва таке саме напевно?
Не треба недооцінювати ворога,тим паче що наші керманичі частіше стали заспокоювати що Харків,Суми, Чернігів чи Київ добре захищені - наводить лише на протилежну думку .
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:46
Schmit написав: Бетон написав:
Оборонні споруди за 10 км від державного кордону України не готові🤬
На фото видно недобудовані лінії оборони. Причина, як завжди – ІПСО русні, а не кармані фірми влади.
От вам і Шебекіно.
Русня виходить на дистанцію обстрілу Харькову звичайної ствольної артилерії. З військової точки зору грамотно. Треба було ,,укріплення,, будувати на самих околицях міста. Щоб і з 82 мм мінометів по Харькову летіло. Дббліа.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:55
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
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Бетон
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:59
Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Если у вас залишились гроші после продажи варшавски-севенов то надо выходить на менеджеров глово, чтобы взяли на стажировку
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fox767676
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:05
Бетон написав: fox767676 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Если у вас залишились гроші после продажи варшавски-севенов то надо выходить на менеджеров глово, чтобы взяли на стажировку
Буду стефанчуку пиццу возить, пока меня не съест
спросите может для жителей яр.град тоже есть бронь
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vitaliiangel
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2
Додано: Чет 16 тра, 2024 10:06
Бетон написав: fox767676 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Если у вас залишились гроші после продажи варшавски-севенов то надо выходить на менеджеров глово, чтобы взяли на стажировку
Буду стефанчуку пиццу возить, пока меня не съест
если стефанчуку то и звание присвоят. офицер интендантской службы
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fox767676
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:07
vitaliiangel написав: Бетон написав: fox767676 написав:
Если у вас залишились гроші после продажи варшавски-севенов то надо выходить на менеджеров глово, чтобы взяли на стажировку
Буду стефанчуку пиццу возить, пока меня не съест
спросите может для жителей яр.град тоже есть бронь
вообще удивлен что нет автоматической первосортности по факту вип-прописки.
беспредел полнейший, пацаки чатланам на голову сели
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fox767676
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