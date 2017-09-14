RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 818781888189819081918192>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:07

  mephala написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Після 18 травня не зможуть працювати водії міжнародних перевезень,... За його словами, через новий закон про мобілізацію, водії міжнародних рейсів відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.

Це правда. Є випадки, коли виїжджають за кордон, кидають вантажівку "де схотілося" і зникають у невідомому для роботодавця напрямку.
  Бетон написав:Незабаром це може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом.

Нещодавно хтось тут з піною в роті доводив, що "незамінних людей не буває!")))
Колапс транспортної галузі - це занадто, але товари здорожчають через проблеми з логістикою.


я давно говорю что женщины должны взять на себя тыл если решили мужиков на фронт.
так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.

Ты ... или прикидываешься?
Без водительского удостоверения данной категории ездить будут не умея водить или "научат" за месяц? а кто будет делать ТО и ремонт грузовиков ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:11

  Vadim_ написав:а кто будет делать ТО и ремонт грузовиков ?
пакистанцы
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23329
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:15

  Schmit написав:
  Бетон написав:Оборонні споруди за 10 км від державного кордону України не готові🤬

На фото видно недобудовані лінії оборони. Причина, як завжди – ІПСО русні, а не кармані фірми влади.


От вам і Шебекіно.

Потужно. Сподобалася врізка від Мосійчук
https://www.tiktok.com/@einarr17/video/ ... 9593454853

Головне сісти на потоки... Це як дитяча гра "царь горы" :lol:
dimo_0n
 
Повідомлень: 349
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Без водительского удостоверения данной категории ездить будут не умея водить или "научат" за месяц?

якщо стоїть питання виживання держави то...
раз з пузатої офісної криси (що автомат в очі не бачила) за 2-3 тижні роблять топ-штурмовика, то в чому проблема з флер зробити далекобійницю))
Letusrock
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:25

  Vadim_ написав:
  mephala написав:я давно говорю что женщины должны взять на себя тыл если решили мужиков на фронт.
так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.

Ты ... или прикидываешься?
Без водительского удостоверения данной категории ездить будут не умея водить или "научат" за месяц? а кто будет делать ТО и ремонт грузовиков ?


когда М25-60 через 2 месяца учебки (а то и без них) ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 16 тра, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 9220
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:29

  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Цирки, футбольні клуби... поліція... бронюють 100% працівників, а промислові підприємства, які виконують замовлення для ЗСУ, зараз можуть забронювати лише 50% і то не від всього персоналу, а лише від військовозобовязаних. Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?
Schmit
 
Повідомлень: 4353
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:31

  Schmit написав:
  Бетон написав: Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?

инженера можно подготовить, а клоуном нужно родиться
Примат
 
Повідомлень: 465
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:31

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:...........
«Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах», – сказав чиновник.

На жаль цей тип російської дезінформації непогано приживається в нашій країні. Судячи по форуму.

Як і та дезінформація що крадуть кошти а на справді крашанки були па 17 за 10 щтук :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:32

  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

дуже цікаво почути обгрунтування, особливо про Favbet
Letusrock
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.sud.ua/uk/news/ukraine/3008 ... nko-6ecf09

Зображення
fox767676
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 818781888189819081918192>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, fox767676, whois2010, Модератор і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34072
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 639001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12028)
16.05.2024 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.