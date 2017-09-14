На жаль, це знову наслідки телемарафону. Щоб заспокоїти населення, вони свого часу озвучували цифри в мільйон чи півтора, додавши МВС, СБУ та ще якісь структури. І люди вірять, що є півторамільйонна армія, з якої 300К на передку. А по факту, 700 тис., включаючи Повітряні Сили(авіація та ППО) та ВМС. Ще в Сухопутних військах є Медичні Сили та Сили Логістики, ВСП, інженерні підрозділи, навчальні центри - їх теж треба відмінусувати. З того, що лишилося, ще треба відмінусувати хворих, поранених, обмежено придатних(яких чомусь не звільняють, суки). Додати можна НГУ і пару бригад ГУР. Ще якісь групи від СБУ та десь якісь ДФТГ. В сумі отримуємо чисельну перевагу в ...
На жаль, це знову наслідки телемарафону. Щоб заспокоїти населення, вони свого часу озвучували цифри в мільйон чи півтора, додавши МВС, СБУ та ще якісь структури. І люди вірять, що є півторамільйонна армія, з якої 300К на передку. А по факту, 700 тис., включаючи Повітряні Сили(авіація та ППО) та ВМС. Ще в Сухопутних військах є Медичні Сили та Сили Логістики, ВСП, інженерні підрозділи, навчальні центри - їх теж треба відмінусувати. З того, що лишилося, ще треба відмінусувати хворих, поранених, обмежено придатних(яких чомусь не звільняють, суки). Додати можна НГУ і пару бригад ГУР. Ще якісь групи від СБУ та десь якісь ДФТГ. В сумі отримуємо чисельну перевагу в ...
нехватка 500К, при озвучених, що 1 там обслуговують 9 на гражданці, то при мобілізації півляма потрібно трудовий тил збільшити на 5 лям. Або пакистанці, або депортувати взад всіх утікачів з ЄСу і ще трохи не хвататиме
mephala написав:я давно говорю что женщины должны взять на себя тыл если решили мужиков на фронт. так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.
Ты ... или прикидываешься? Без водительского удостоверения данной категории ездить будут не умея водить или "научат" за месяц? а кто будет делать ТО и ремонт грузовиков ?
когда М25-60 через 2 месяца учебки (а то и без них) ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?
flyman написав:потрібно трудовий тил збільшити на 5 лям. Або пакистанці, або депортувати взад з ЄСу
а работа для них есть? мб кто то расширяет бизнес?
в глово, пєдалі крутити вихід створити в ЄС вільні економічні зони, в них оборонні підприємства і 24/7 утилізивати трудовий потенціал втікачів на вирбництво снарядів та ракет, щоб по ціні було конкурентноздатне з продукціею КНДР