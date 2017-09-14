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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81888189819081918192>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:38

  Letusrock написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

дуже цікаво почути обгрунтування, особливо про Favbet

тю так просто ж. поищите кто владельцы. идёт новый передел рынка. Раньше саша стоматолог отжимал бизнесы, сейчас правильные фирмы получат бронь а неправильные отправят сотрудников в окопы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:39

  Starikan написав:
  yama написав:Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,

Джерело - стеля або якийсь блоХер?
700 тис. у 2023-му, з них 60 тис. жінок.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... na-fronti/

На жаль, це знову наслідки телемарафону. Щоб заспокоїти населення, вони свого часу озвучували цифри в мільйон чи півтора, додавши МВС, СБУ та ще якісь структури.
І люди вірять, що є півторамільйонна армія, з якої 300К на передку.
А по факту, 700 тис., включаючи Повітряні Сили(авіація та ППО) та ВМС. Ще в Сухопутних військах є Медичні Сили та Сили Логістики, ВСП, інженерні підрозділи, навчальні центри - їх теж треба відмінусувати.
З того, що лишилося, ще треба відмінусувати хворих, поранених, обмежено придатних(яких чомусь не звільняють, суки).
Додати можна НГУ і пару бригад ГУР. Ще якісь групи від СБУ та десь якісь ДФТГ. В сумі отримуємо чисельну перевагу в ...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:39

  Letusrock написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

дуже цікаво почути обгрунтування, особливо про Favbet

Всі так всі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:42

  sashaqbl написав:
  Starikan написав:
  yama написав:Як я вже писав неодноразово в ЗСУ 1,3 млн з них 1 млн в тилу постійно, а 300 тис на передку постійно, тож мінятися є з ким і є на кого,

Джерело - стеля або якийсь блоХер?
700 тис. у 2023-му, з них 60 тис. жінок.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... na-fronti/

На жаль, це знову наслідки телемарафону. Щоб заспокоїти населення, вони свого часу озвучували цифри в мільйон чи півтора, додавши МВС, СБУ та ще якісь структури.
І люди вірять, що є півторамільйонна армія, з якої 300К на передку.
А по факту, 700 тис., включаючи Повітряні Сили(авіація та ППО) та ВМС. Ще в Сухопутних військах є Медичні Сили та Сили Логістики, ВСП, інженерні підрозділи, навчальні центри - їх теж треба відмінусувати.
З того, що лишилося, ще треба відмінусувати хворих, поранених, обмежено придатних(яких чомусь не звільняють, суки).
Додати можна НГУ і пару бригад ГУР. Ще якісь групи від СБУ та десь якісь ДФТГ. В сумі отримуємо чисельну перевагу в ...

нехватка 500К, при озвучених, що 1 там обслуговують 9 на гражданці,
то при мобілізації півляма потрібно трудовий тил збільшити на 5 лям. Або пакистанці, або депортувати взад всіх утікачів з ЄСу і ще трохи не хвататиме
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:43

  mephala написав:
  Vadim_ написав:
  mephala написав:я давно говорю что женщины должны взять на себя тыл если решили мужиков на фронт.
так что вообще не вижу проблем с доставкой грузов если бы реально стоял вопрос выживания а не пропетлять.

Ты ... или прикидываешься?
Без водительского удостоверения данной категории ездить будут не умея водить или "научат" за месяц? а кто будет делать ТО и ремонт грузовиков ?


когда М25-60 через 2 месяца учебки (а то и без них) ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?

То другое(с) , то пазакону.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:44

  flyman написав:потрібно трудовий тил збільшити на 5 лям. Або пакистанці, або депортувати взад з ЄСу
а работа для них есть? мб кто то расширяет бизнес?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:47

Українці не зможуть оновити дані у ЦНАПах. Можна тільки через ТЦК або електронний кабінет.

Уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем. Навчання адміністраторів теж не проводили. Хоча до 18 травня ще лишається трохи часу.

https://zn.ua/ukr/war/urjad-dosi-ne-nad ... h-zmi.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:48

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:потрібно трудовий тил збільшити на 5 лям. Або пакистанці, або депортувати взад з ЄСу
а работа для них есть? мб кто то расширяет бизнес?



в глово, пєдалі крутити
вихід створити в ЄС вільні економічні зони, в них оборонні підприємства і 24/7 утилізивати трудовий потенціал втікачів на вирбництво снарядів та ракет, щоб по ціні було конкурентноздатне з продукціею КНДР
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:49

  Vadim_ написав:
  mephala написав:когда М25-60 через 2 месяца учебки (а то и без них) ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?

То другое(с) , то пазакону.


а есть закон который запрещает за 2,5 года пройти курсы и стажировку для Ж что бы стать дальнобойщиком?
а как же борьба за выживание?
а как же равноправие про которое втирают уже сколько лет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:55

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:потрібно трудовий тил збільшити на 5 лям. Або пакистанці, або депортувати взад з ЄСу
а работа для них есть? мб кто то расширяет бизнес?

це не до мене питання, а до тих що "всіх в акіп"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 тра, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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  #<1 ... 81888189819081918192>
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