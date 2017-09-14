Xenon написав:стосовно збільшення мобілізованих на 500к і жінок в тилу
єдине вірне рішення в цьому випадку , це відміна ВСІХ виплат (20-30-100к і тп) і всі воюють "за ідею, за Батькіавщину".(як в Другу Світову)
Ну харчування безоплатно і медицина. В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.
В Другу Світову діти 12 річні на веростатах снаряди точили і нікого не цікавило чи можна по закону це чи ні
І все інше (стимулювання грошима) - не призвиде нідочого.
ще воєнно-патріотичне виховання з ясельної групи, різні там Зарніци, ГТО, суботніки, , політформації, конспектування відосіків богообраних, ходіння строєм на паради і демонтстрації, закони про іноагєнтів ... інакше кава в Ялті не світе
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 тра, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:Кроме того бесплатные работники разбегутся
штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))
люди в 21 другие. быть рабом перестало быть нормой. кроме того государство 30 лет втирало идеи независимости - рассчитывать только на себя, сами ищите работу, сами выживайте. И тут вдруг принудительные работы. Это как на коней всех пересадить. В теории возможно, но время коней ушло.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 16 тра, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.