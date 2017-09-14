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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8189819081918192>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:55

  mephala написав:а как же равноправие про которое втирают уже сколько лет?
если ваша конкурентка на какую то должность спит с начальником, у кого больше шансов эту должность получить? какое равноправие?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:56

стосовно збільшення мобілізованих на 500к і жінок в тилу

єдине вірне рішення в цьому випадку , це відміна ВСІХ виплат (20-30-100к і тп) і всі воюють "за ідею, за Батькіавщину".(як в Другу Світову)

Ну харчування безоплатно і медицина.
В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.

В Другу Світову діти 12 річні на веростатах снаряди точили і нікого не цікавило чи можна по закону це чи ні

І все інше (стимулювання грошима) - не призвиде нідочого.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:57

  Xenon написав:В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.

Вперед, до станку за 125 грам хлібу
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:59

  Xenon написав:стосовно збільшення мобілізованих на 500к і жінок в тилу

єдине вірне рішення в цьому випадку , це відміна ВСІХ виплат (20-30-100к і тп) і всі воюють "за ідею, за Батькіавщину".(як в Другу Світову)

Ну харчування безоплатно і медицина.
В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.

В Другу Світову діти 12 річні на веростатах снаряди точили і нікого не цікавило чи можна по закону це чи ні

І все інше (стимулювання грошима) - не призвиде нідочого.

ще воєнно-патріотичне виховання з ясельної групи, різні там Зарніци, ГТО, суботніки, , політформації, конспектування відосіків богообраних, ходіння строєм на паради і демонтстрації, закони про іноагєнтів ... інакше кава в Ялті не світе
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 тра, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:00

  Xenon написав:В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.
да да ЛАД предлагал. Но даже с карточками и принудительными работами у нас не будет перевеса в живой силе и оружии. Кроме того бесплатные работники разбегутся и армия будет на обед травку щипать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Народна депутатка розповіла, яка схема покарання ухилянтів діятиме після 18 травня

https://donpatriot.news/narodna-deputat ... 18-travnya
холява
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Кроме того бесплатные работники разбегутся

штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:04

  mephala написав:
  Vadim_ написав:
  mephala написав:когда М25-60 через 2 месяца учебки (а то и без них) ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?

То другое(с) , то пазакону.


а есть закон который запрещает за 2,5 года пройти курсы и стажировку для Ж что бы стать дальнобойщиком?
а как же борьба за выживание?
а как же равноправие про которое втирают уже сколько лет?

Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:06

  холява написав:Народна депутатка розповіла, яка схема покарання ухилянтів діятиме після 18 травня

https://donpatriot.news/narodna-deputat ... 18-travnya


Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:07

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:Кроме того бесплатные работники разбегутся

штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))

люди в 21 другие. быть рабом перестало быть нормой. кроме того государство 30 лет втирало идеи независимости - рассчитывать только на себя, сами ищите работу, сами выживайте. И тут вдруг принудительные работы. Это как на коней всех пересадить. В теории возможно, но время коней ушло.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 16 тра, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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