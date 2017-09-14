Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:55
vitaliiangel написав: flyman написав:
потрібно трудовий тил збільшити на 5 лям. Або пакистанці, або депортувати взад з ЄСу
а работа для них есть? мб кто то расширяет бизнес?
це не до мене питання, а до тих що "всіх в акіп"
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flyman
в Чет 16 тра, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:55
mephala написав:
а как же равноправие про которое втирают уже сколько лет?
если ваша конкурентка на какую то должность спит с начальником, у кого больше шансов эту должность получить? какое равноправие?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:56
стосовно збільшення мобілізованих на 500к і жінок в тилу єдине вірне рішення в цьому випадку , це відміна ВСІХ виплат (20-30-100к і тп) і всі воюють "за ідею, за Батькіавщину".(як в Другу Світову) Ну харчування безоплатно і медицина. В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні. В Другу Світову діти 12 річні на веростатах снаряди точили і нікого не цікавило чи можна по закону це чи ні І все інше (стимулювання грошима) - не призвиде нідочого.
Xenon
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:57
Xenon написав:
В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.
Вперед, до станку за 125 грам хлібу
pesikot
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:59
Xenon написав: стосовно збільшення мобілізованих на 500к і жінок в тилу
єдине вірне рішення в цьому випадку , це відміна ВСІХ виплат (20-30-100к і тп) і всі воюють "за ідею, за Батькіавщину".(як в Другу Світову)
Ну харчування безоплатно і медицина.
В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.
В Другу Світову діти 12 річні на веростатах снаряди точили і нікого не цікавило чи можна по закону це чи ні
І все інше (стимулювання грошима) - не призвиде нідочого.
ще воєнно-патріотичне виховання з ясельної групи, різні там Зарніци, ГТО, суботніки, , політформації, конспектування відосіків богообраних, ходіння строєм на паради і демонтстрації, закони про іноагєнтів ... інакше кава в Ялті не світе
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flyman
в Чет 16 тра, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:00
Xenon написав:
В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.
да да ЛАД предлагал. Но даже с карточками и принудительными работами у нас не будет перевеса в живой силе и оружии. Кроме того бесплатные работники разбегутся и армия будет на обед травку щипать.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:03
Народна депутатка розповіла, яка схема покарання ухилянтів діятиме після 18 травня
https://donpatriot.news/narodna-deputat ... 18-travnya
холява
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:04
vitaliiangel написав:
Кроме того бесплатные работники разбегутся
штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))
Letusrock
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:04
mephala написав: Vadim_ написав: mephala написав:
когда М25-60 через
2 месяца учебки ( а то и без них)
ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?
То другое(с) , то пазакону.
а есть закон который запрещает за 2,5 года пройти курсы и стажировку для Ж что бы стать дальнобойщиком?
а как же борьба за выживание?
а как же равноправие про которое втирают уже сколько лет?
Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.
alex lem
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:06
Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?
Letusrock
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