Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10
Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
whois2010
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10
Letusrock написав:
Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?
Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?
vladus17
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:12
flyman написав: alex lem написав:
Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.
а як же демографічний фронт?
рожать будуть в прицепі?
vitaliiangel
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:13
whois2010 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
дія-сіті по квотам 50, а тут начебто поза квотами, всі працівники
fox767676
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:15
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
Кроме того бесплатные работники разбегутся
штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))
Мало хто в концтаборі бажає йти захищати адміністрацію концтабору.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:15
flyman написав: alex lem написав:
Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.
а як же демографічний фронт?
рожать будуть в прицепі?
Отож. В очікуванні своєї черги проїзду через кордон.
alex lem
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:16
Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?[/quote]
Це дуже важливе запитання !
Але зараз вас проконсультують головні консультанти по виконанню державою обов,язків перед громодянами .
холява
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:18
fox767676 написав: whois2010 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
дія-сіті по квотам 50, а тут начебто поза квотами, всі працівники
В отому скані начебто від Мінекономіки, сказано бронювання "за списками, погодженими Генштабом". Про 100% нічого нема
whois2010
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:18
Letusrock написав:
якщо стоїть питання виживання держави то...
раз з пузатої офісної криси (що автомат в очі не бачила) за 2-3 тижні роблять топ-штурмовика, то в чому проблема з флер зробити далекобійницю))
Скоріше з неї за 2-3 тижня зроблять плечеву для дальнобійників.
_Mykola_
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:20
vitaliiangel написав: flyman написав: alex lem написав:
Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.
а як же демографічний фронт?
рожать будуть в прицепі?
На плакате $-чик или турбопатриот с хвостом и усами?
Кстати Флер и СТМ могут взять стахановский почин и приносить троих в подоле за раз и чаще чем раз в 9 месяцев
Товарищи! Родине не нужны пакистанцы! Работайте в темноте(без ЭЭ) и давайте стране новых граждан!
барабашов
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