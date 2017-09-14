Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:00
Xenon написав:
В тилу те саме - вводяться картки на харчування і примусові роботи на оборонці і тиловому забезпеченні.
да да ЛАД предлагал. Но даже с карточками и принудительными работами у нас не будет перевеса в живой силе и оружии. Кроме того бесплатные работники разбегутся и армия будет на обед травку щипать.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:03
Народна депутатка розповіла, яка схема покарання ухилянтів діятиме після 18 травня
https://donpatriot.news/narodna-deputat ... 18-travnya
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:04
vitaliiangel написав:
Кроме того бесплатные работники разбегутся
штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:04
mephala написав: Vadim_ написав: mephala написав:
когда М25-60 через
2 месяца учебки ( а то и без них)
ниче не спрашивая кидают в бой вы так само вохмущаетесь?
То другое(с) , то пазакону.
а есть закон который запрещает за 2,5 года пройти курсы и стажировку для Ж что бы стать дальнобойщиком?
а как же борьба за выживание?
а как же равноправие про которое втирают уже сколько лет?
Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:06
Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:07
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
Кроме того бесплатные работники разбегутся
штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))
люди в 21 другие. быть рабом перестало быть нормой. кроме того государство 30 лет втирало идеи независимости - рассчитывать только на себя, сами ищите работу, сами выживайте. И тут вдруг принудительные работы. Это как на коней всех пересадить. В теории возможно, но время коней ушло.
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vitaliiangel
в Чет 16 тра, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10
Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10
Letusrock написав:
Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?
Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:13
whois2010 написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті
дія-сіті по квотам 50, а тут начебто поза квотами, всі працівники
fox767676
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:15
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
Кроме того бесплатные работники разбегутся
штурмувати Тису побіжать "не только лиш все" ))
Мало хто в концтаборі бажає йти захищати адміністрацію концтабору.
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