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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 819081918192819381948195>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:16





Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?[/quote]

Це дуже важливе запитання !
Але зараз вас проконсультують головні консультанти по виконанню державою обов,язків перед громодянами .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:18

  fox767676 написав:
  whois2010 написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті


дія-сіті по квотам 50, а тут начебто поза квотами, всі працівники

В отому скані начебто від Мінекономіки, сказано бронювання "за списками, погодженими Генштабом". Про 100% нічого нема
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:23

  whois2010 написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті

Так ФОПи, та гіг контрактори з Дія Сіті не попадають під бронювання, чи щось змінилося?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:29

  Letusrock написав:
  холява написав:Народна депутатка розповіла, яка схема покарання ухилянтів діятиме після 18 травня

https://donpatriot.news/narodna-deputat ... 18-travnya


Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?

Да
но исключительно в июле и исключиельно в Крыму
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:29

  _Mykola_ написав:
  whois2010 написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті

Так ФОПи, та гіг контрактори з Дія Сіті не попадають під бронювання, чи щось змінилося?

нема бронювання ніякого ні ДноСіті, ні гіг, ніякого
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:30

  Schmit написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Цирки, футбольні клуби... поліція... бронюють 100% працівників, а промислові підприємства, які виконують замовлення для ЗСУ, зараз можуть забронювати лише 50% і то не від всього персоналу, а лише від військовозобовязаних. Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?

Формально це ІТ-контори. Вони підходять під вимоги Дія-Сіті. Заброньовано в них, як і всюди, 50% від військовозобовязаних.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 16 тра, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трошки є, но ситуація дискрімінаційна для ІТ у порівнянні з іншими галузями
всі виїдуть при першій можливості, якщо не буде щирих вибаченнь від держави
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:38

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Цирки, футбольні клуби... поліція... бронюють 100% працівників, а промислові підприємства, які виконують замовлення для ЗСУ, зараз можуть забронювати лише 50% і то не від всього персоналу, а лише від військовозобовязаних. Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?

Заброньовано в них, як і всюди, 50% від військовозобовязаних.

Цікаво інше, є список "дефіцитних" спеціальностей яких не бронюють, окрім як для державних стратегічних.
Але, в той же час в наказах вказується, що ВОС будь-якого всл змінюється в будь-який час при потребі і без згоди всл. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:42

У Литві скасовують відстрочку від служби в армії для студентів:
«Учень, який закінчує школу, повинен знати, що він уже є в списку призовників, винятків має бути мінімальна кількість (…). Не всі студенти під час навчання зможуть служити в армії в тому чи іншому порядку, з’явиться безліч конфліктних ситуацій. Ми пропонуємо призивати після школи, зробивши виняток для невеликої групи»
https://www.delfi.lt/ru/news/live/parlamentskiy-komitet-odobril-prizyv-v-armiyu-srazu-posle-okonchaniya-shkoly-96504531


А в нас досі тисячі студентів, хоча більше двох років йде наймасштабніша в Європі війна після Другої Світової.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:44

Чому всі розплакались?
Ще ж не 18те.
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻
Bobua
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