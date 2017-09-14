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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:47
sashaqbl написав:
У Литві скасовують відстрочку від служби в армії для студентів:
А в нас досі тисячі студентів, хоча більше двох років йде наймасштабніша в Європі війна після Другої Світової.
срок службы в Литве 6-9 месяцев.
В УКраине надо было идти этим путем - увеличить охват призывемых, отменить военки (или только для отслуживших), но сократить срок службы, что это не было вырваными годами для молодого 20 лет человека полтора года службы это как 3 для 40 летнего
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:49
Bobua написав:
Чому всі розплакались?
Ще ж не 18те.
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻
они требуют задонатить, но требуют это без должного уважения (с)
Многие и 100 тыс платили бы ежемесячно, если бы сделано по-божески
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:50
sashaqbl написав:
У Литві скасовують відстрочку від служби в армії для студентів:
А в нас досі тисячі студентів, хоча більше двох років йде наймасштабніша в Європі війна після Другої Світової.
Ну давайте хай вчаться в школі 9 років і в окопи? Нащо на м'ясо тратити кошти на навчання? Хай навчаються. Ми ж ще не дійшли до рівня Німеччини кінця 44 року.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:52
Успіх написав:
- марсіан висмикують нести там чергування, або копати/робити облаштування
- хто відмовився, але не втік - декілька днів і ти вже офіційно переведений туди, де ти відмовлявся бути🤦🏻
На Зірці смерті, марсіан з бластерників до копачів віддають тільки найнижчі безправні ланки, чи випускників у піджаках космофлоту також?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:53
Bobua написав:
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻
1)якщо зайти ,,відлайкатись,, то , якщо я не помиляюсь, настає кримінальна відповідальність в разі ігнорування наступної повістки в ел кабінеті.
2)якщо ,,задонатити,, 17тис - то це теж може бути доказом того що ви знали і не прийшли... попадаєте під статєйку від 3 до 5років....
з цього виходить що маємо 3 варіанти відповіді:
1)платити штрафи, а потім від 3 до 5ти.....
2) не платити , та дивитись що буде далі (суд?конфіскація майна?чи лише блок рахунків)
3) вступати до лав ЗСУ
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:58
коли вступимо в полосу щильних перемовин по РПВ
то почнеться таке що ухилянти позаздрять замореним зсушникам
найлютіші мобілізаційні заходи були мід підписанням мінська-2 і голосуванням по ОРДЛО в ВР
у цей раз буде на порядок страшніше
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:03
alex lem написав:
Ну давайте хай вчаться в школі 9 років і в окопи? Нащо на м'ясо тратити кошти на навчання? Хай навчаються. Ми ж ще не дійшли до рівня Німеччини кінця 44 року.
По-перше, в нас овердофіга(пару десятків тисяч мінімум) студентів віку 25+.
По-друге, краще мобілізувати 22-річних, ніж 58 річних. В перших шансів вижити більше і користі більше. Натомість в тилу з них менше користі. З мінусів такого підходу - пільги по УБД таким треба буде платити довго.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:04
vladus17 написав: Bobua написав:
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻
1)якщо зайти ,,відлайкатись,, то , якщо я не помиляюсь, настає кримінальна відповідальність в разі ігнорування наступної повістки в ел кабінеті.
2)якщо ,,задонатити,, 17тис - то це теж може бути доказом того що ви знали і не прийшли... попадаєте під статєйку від 3 до 5років....
з цього виходить що маємо 3 варіанти відповіді:
1)платити штрафи, а потім від 3 до 5ти.....
2) не платити , та дивитись що буде далі (суд?конфіскація майна?чи лише блок рахунків)
3) вступати до лав ЗСУ
А хіба штраф не може оплатити зовсім стороння людина?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:10
Bobua написав:
Чому всі розплакались?
Ще ж не 18те.
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻
тільки один ньюанс: "відлайкати ВЛК" офлайн, тобто вживу
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:13
vladus17 написав: Bobua написав:
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻
1)якщо зайти ,,відлайкатись,, то , якщо я не помиляюсь, настає кримінальна відповідальність в разі ігнорування наступної повістки в ел кабінеті.
2)якщо ,,задонатити,, 17тис - то це теж може бути доказом того що ви знали і не прийшли... попадаєте під статєйку від 3 до 5років....
з цього виходить що маємо 3 варіанти відповіді:
1)платити штрафи, а потім від 3 до 5ти.....
2) не платити , та дивитись що буде далі (суд?конфіскація майна?чи лише блок рахунків)
3) вступати до лав ЗСУ
варіанти поки що видно два:
або повний ігнор з самого початку,
або пройти повний шлях
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