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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8192819381948195>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А хіба штраф не може оплатити зовсім стороння людина?

як вона могла знати про ваш штраф та що його потрібно сплатити? я не думаю що це якимсь чином допоможе пропітлять.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:20

  sashaqbl написав:
  alex lem написав:Ну давайте хай вчаться в школі 9 років і в окопи? Нащо на м'ясо тратити кошти на навчання? Хай навчаються. Ми ж ще не дійшли до рівня Німеччини кінця 44 року.

По-перше, в нас овердофіга(пару десятків тисяч мінімум) студентів віку 25+.
По-друге, краще мобілізувати 22-річних, ніж 58 річних. В перших шансів вижити більше і користі більше. Натомість в тилу з них менше користі. З мінусів такого підходу - пільги по УБД таким треба буде платити довго.

Ніт. Державі вигідніше відправити на нуль якраз 58-річних. Щоб не платити пенсії. Нема людини, нема проблеми.
А за оті 15 лямів. Або ,,пропав без вісті,, десь у посадці, або родичів нема, або докажіть через суд. І будуть виплачувати кілька років частинками кожен місяць, хтозна чи будуть ще гроші на ті виплати гробових через рік.
До отримання УБД ще треба дожити. Товаришу поки бригада не пішла на ротацію, Убд не давали півтори роки. Двічі пораненому на лбз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:варіанти поки що видно два:
або повний ігнор з самого початку,
або пройти повний шлях

Так, ви праві. Але є ж ще варіки з нораріусом та переоформленням майна на рідних... але чи воно того варте платити нотаріусам коли вже можна ,,задонатити,, 17 тисяч.
та і взагалі чи дійде до конфіскації... в тому питання.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:23

  flyman написав:варіанти поки що видно два:
або повний ігнор з самого початку,
або пройти повний шлях

А як же народні запливи по Тисі?
Насправді зараз найбільше людей тікає через Білорусь.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:24

  UA написав:
  flyman написав:варіанти поки що видно два:
або повний ігнор з самого початку,
або пройти повний шлях

А як же народні запливи по Тисі?
Насправді зараз найбільше людей тікає через Білорусь.

майно, якщо воно є, то залишається,
а в кого нема, то втрачати нема чого, крім кайданів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:А як же народні запливи по Тисі?
Насправді зараз найбільше людей тікає через Білорусь.


Заплив через Тису не відміняє виконавчу службу від віджаття майна.

Чрз білорусь - хіба там мін-розтяжок немає?
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:28

  vladus17 написав:
  flyman написав:варіанти поки що видно два:
або повний ігнор з самого початку,
або пройти повний шлях

Так, ви праві. Але є ж ще варіки з нораріусом та переоформленням майна на рідних... але чи воно того варте платити нотаріусам коли вже можна ,,задонатити,, 17 тисяч.
та і взагалі чи дійде до конфіскації... в тому питання.

або осел помре, або падишах здохне
Будь яка наступна влада першим ділом реабілітує народ.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:34

  vladus17 написав:
  UA написав:А як же народні запливи по Тисі?
Насправді зараз найбільше людей тікає через Білорусь.


Заплив через Тису не відміняє виконавчу службу від віджаття майна.

Чрз білорусь - хіба там мін-розтяжок немає?

Ви вірите що наступник першим ділом не реабілітує абсолютну більшість населення, та не репресує тцк разом з минулою владою?
Блл підступи до Харкова заміновано та укріплено тільки на папері.
А тут сотні км лісу, болот...
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:36

  Schmit написав:
  Бетон написав:Оборонні споруди за 10 км від державного кордону України не готові🤬

На фото видно недобудовані лінії оборони. Причина, як завжди – ІПСО русні, а не кармані фірми влади.


От вам і Шебекіно.

Не хочу материться, но приличных слов нет.
Несколько человек среагировали на это видео, но никто не посмотрел на карту.
От Глубокого до Харькова 25 км, от Липцев - 20 км и даже от Слобожанского 15 км.
И если "штурмують Липці", то как они могут "рухатися до Слобожанського", которое ближе к Харькову?
Липцы пока что наши. И бои в той стороне, действительно, идут. И, видимо, серьёзные. Бывают дни, когда там целый день взрывы.
И интересно, где по мнению форумных стратегов надо было возводить укрепления, если в этом направлении от окружной до Стрелечья (на самой границе) всего 31,3 км (по дороге, по прямой и того меньше). Или вы, господа, считаете, что их надо возводить в 3 км от границы или ЛБЗ?
Советую прочитать интервью с Синегубовым https://www.bbc.com/russian/articles/c97z71jwe7wo.
Би-би-си: Каким вы видите развитие ситуации? Видите ли вы желание россиян двигаться дальше непосредственно на Харьков, или они сосредотачивают силы именно на взятии Волчанска?

О.С.: Мы видим, что их цель — посеять панику, распространить панические настроения среди гражданского населения. Враг широко применяет дезинформацию, ИПСО (информационно-психологические спецоперации — Би-би-си). Некоторые это подхватывают, манипулируют. Поэтому мы вынуждены объяснять, что не время заниматься самопиаром и распространять дезинформацию, которая дискредитирует ВСУ и органы государственной власти.

Би-би-си: Я не понял вашего ответа относительно вероятной угрозы Харькову. Вы не видите сейчас такой опасности?

О.С.: Сейчас мы видим, что сил у них для того, чтобы воплотить свое намерение по захвату города Харькова, нет.

Всё это не значит, что не будет артобстрелов Харькова. Возможно, будут. Но и сегодня в Харькове не спокойно. Но харьковчанам "страдания" киевлян читать несколько смешно.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:37

  flyman написав:
  Bobua написав:Чому всі розплакались?
Ще ж не 18те.
І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними. 👻

тільки один ньюанс: "відлайкати ВЛК" офлайн, тобто вживу

І повісити на себе після коновалів влк (на майбутнє якщо не поїдешь бусіком) 336 статтю Кримінально Кодексу від 3 до 5.
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