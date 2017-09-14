Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:58
холява написав:
ladus17
Доброго дня .
Що вибрали ?
Мої вітання!
Поки що обрав сидіти та не смикатись. Ось сижу на форумі. Картоплю їм + комуналку плачу. Ще не хватало штрафів або ж гірше конфіскасія майна!
vladus17
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:58
цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?
Xenon
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:03
vladus17 написав: холява написав:
ladus17
Доброго дня .
Що вибрали ?
Мої вітання!
Поки що обрав сидіти та не смикатись. Ось сижу на форумі. Картоплю їм + комуналку плачу. Ще не хватало штрафів або ж гірше конфіскасія майна!
Прийти в ТЦК навіть думки такої немає?
somilitark
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:05
alex lem написав:
Чого вже, давайте вже лозунг ,,100 тисяч подруг на трактор,, як при Сталіну у 30-х. Тіки будете за ними їздити, колеса міняти на фурах та тракторах.
еще раз
когда М25-60 мобилизуют кого то волнует кто должен за ними ходить?
если напрягаться - то должны все а не как то выборочно.
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mephala
в Чет 16 тра, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
mephala
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:05
vladus17 написав:
. Ось сижу на форумі. Картоплю їм + комуналку плачу.
потужний вклад у перемогу
Раджу всім здоровячко дослідити та звірити з новітнім переліком хвороб для ВЛК, можливо хтось хоча б на пункт б попаде
fox767676
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:06
somilitark написав:
Прийти в ТЦК навіть думки такої немає?
Релігія не дозволяє брати в руки зброю (ні, це не жарт)
vladus17
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:06
Xenon написав:
⏺
Українці не зможуть оновити дані у ЦНАПах. Можна тільки через ТЦК або електронний кабінет.
Уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем. Навчання адміністраторів теж не проводили. Хоча до 18 травня ще лишається трохи часу.
https://zn.ua/ukr/war/urjad-dosi-ne-nad ... h-zmi.html
По перше,Закон ще не вступив в силу, по-друге,не треба нікуди бігти, по-третє, листування котре направити до суду,в разі порушення прав ,ніхто не забороняє.
sens
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:10
Xenon написав:
цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?
Більше цікаво, чим це регламентується. Чи в новому законі дійсно є такі положення (вивчати самому не хочется)? І чому раніше про це всі мовчали?
M-Audio
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:10
alex lem написав:
Ніт. Державі вигідніше відправити на нуль якраз 58-річних. Щоб не платити пенсії. Нема людини, нема проблеми.
А за оті 15 лямів. Або ,,пропав без вісті,, десь у посадці, або родичів нема, або докажіть через суд. І будуть виплачувати кілька років частинками кожен місяць, хтозна чи будуть ще гроші на ті виплати гробових через рік.
До отримання УБД ще треба дожити. Товаришу поки бригада не пішла на ротацію, Убд не давали півтори роки. Двічі пораненому на лбз.
якщо помер від хвороби (а після 50 може таке під навантаженням вилазити що й не знав би ще років 20) - компенсація 250 тищ грн і всі забули про мавра.
а якщо почитати з якими хворобами дозволили мобілізувати то на реальний геноцид схоже.
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mephala
в Чет 16 тра, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
mephala
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:11
fox767676 написав:
потужний вклад у перемогу
я живу по законам Божим, і за його волею. Все буде так як повинно бути. У кожного своя місія на цій землі.
Не судіть і не судимі будете!
vladus17
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