Додано: Чет 16 тра, 2024 13:16

Xenon написав: цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?



Якщо військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК – штрафуватимуть керівників підприємств, – член Комітету ВР з питань нацбезпеки та розвідки Федієнко.



Така норма діятиме вже з 18 травня.



https://24tv.ua/kerivniki-pidpriyemstv- ... v_n2556295

Така норма діятиме вже з 18 травня. цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?

Дивне питання, всі хто офіційно працює 100% були в ТЦК, якщо не були, то офіційно на роботу працівникі не були оформлені.Якщо по якимось причинам працівник не хоче йти до ТЦК, то скоріше за все його звільнять, щоб не мати головняка, вірніше просто не візьмуть офіційно на роботу, бо з 22-го року дуже жорстко було зі схемою наймання на роботу\відвідування ТЦК.Адекватні роботодавці спочатку відправляли в ТЦК, а вже потім брали на роботу.Тут навіть на форумі є персонаж, який щиро дивувався, чому мене без військового квитка ніхто не хоче брати на роботу? Що за дискрімінація така?Так що тут скоріше посил не наймати без оформлення людей, не допускати їх до праці, бо якщо зловимо, або буде варіант заплющення очей роботодавцем "на відсутність військового квитка", то буде і керівник власник відповідати, це вже передбачено і оформлено законодавчо.Що тут хайпового не можу зрозуміти, деякі персонажі кажуть, що бурятська влада колись проведе амністію ухилянтів, треба просто почекати, але дуже спірне висловлювання, скоріше їх одразу заберуть в перший корпус днр, а в сучасній Україні військовий квиток буде вагоміший за паспорт, бо ми воюємо і маємо вистояти, а бажано і перемогти.