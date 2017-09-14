|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:12
Треба рахувати що простіше, якщо немає грошей і якщо є гроші
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16733
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:14
mephala написав: alex lem написав:
Ніт. Державі вигідніше відправити на нуль якраз 58-річних. Щоб не платити пенсії. Нема людини, нема проблеми.
А за оті 15 лямів. Або ,,пропав без вісті,, десь у посадці, або родичів нема, або докажіть через суд. І будуть виплачувати кілька років частинками кожен місяць, хтозна чи будуть ще гроші на ті виплати гробових через рік.
До отримання УБД ще треба дожити. Товаришу поки бригада не пішла на ротацію, Убд не давали півтори роки. Двічі пораненому на лбз.
якщо помер від хвороби (а після 50 може таке під навантаженням вилазити що й не знав би ще років 20) - компенсація 250 тищ грн і всі забули про мавра.
а якщо почитати з якими хворобами дозволили мобілізувати то на реальний геноцид схоже.
оце слабке місце. не знаю навіщо 15 млн невеликій частині загиблих. краще 5 но всім, 1-2 млн отримавшим інвалідність
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1510
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:16
Xenon написав:
цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?
Дивне питання, всі хто офіційно працює 100% були в ТЦК, якщо не були, то офіційно на роботу працівникі не були оформлені.
Якщо по якимось причинам працівник не хоче йти до ТЦК, то скоріше за все його звільнять, щоб не мати головняка, вірніше просто не візьмуть офіційно на роботу, бо з 22-го року дуже жорстко було зі схемою наймання на роботу\відвідування ТЦК.
Адекватні роботодавці спочатку відправляли в ТЦК, а вже потім брали на роботу.
Тут навіть на форумі є персонаж, який щиро дивувався, чому мене без військового квитка ніхто не хоче брати на роботу? Що за дискрімінація така?
Так що тут скоріше посил не наймати без оформлення людей, не допускати їх до праці, бо якщо зловимо, або буде варіант заплющення очей роботодавцем "на відсутність військового квитка", то буде і керівник власник відповідати, це вже передбачено і оформлено законодавчо.
Що тут хайпового не можу зрозуміти, деякі персонажі кажуть, що бурятська влада колись проведе амністію ухилянтів, треба просто почекати, але дуже спірне висловлювання, скоріше їх одразу заберуть в перший корпус днр, а в сучасній Україні військовий квиток буде вагоміший за паспорт, бо ми воюємо і маємо вистояти, а бажано і перемогти.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13106
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 677 раз.
- Подякували: 3787 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:19
холява написав:
Що вибрали ?
якщо всі - то всі. і на фронті і в тилу повинні напрягтися.
а не вот это все что творится вокруг. пока будет что одни напрягаются а другие расслабляются - все будут хотеть попасть в список расслабленных.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9228
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:20
somilitark написав:
Дивне питання, всі хто офіційно працює 100% були в ТЦК
Навіть в державних організаціях це не так.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8299
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1839 раз.
- Подякували: 2238 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:30
_Mykola_ написав: sashaqbl написав: Schmit написав:
Цирки, футбольні клуби... поліція... бронюють 100% працівників, а промислові підприємства, які виконують замовлення для ЗСУ, зараз можуть забронювати лише 50% і то не від всього персоналу, а лише від військовозобовязаних. Всім зрозуміло, чому цирковий клоун цінніший, ніж інженер на виробництві озброєння?
Заброньовано в них, як і всюди, 50% від військовозобовязаних.
Цікаво інше, є список "дефіцитних" спеціальностей яких не бронюють, окрім як для державних стратегічних.
Але, в той же час в наказах вказується, що ВОС будь-якого всл змінюється в будь-який час при потребі і без згоди всл.
И что даже для древних и толстых офицеров запаса ВУС легко меняется с "-авиации" на "разминирование ногами трассы в поле на Кирилловку"?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4063
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:34
somilitark написав:
Дивне питання, всі хто офіційно працює 100% були в ТЦК, якщо не були, то офіційно на роботу працівникі не були оформлені.
Якщо по якимось причинам працівник не хоче йти до ТЦК, то скоріше за все його звільнять, щоб не мати головняка, вірніше просто не візьмуть офіційно на роботу, бо з 22-го року дуже жорстко було зі схемою наймання на роботу\відвідування ТЦК.
Адекватні роботодавці спочатку відправляли в ТЦК, а вже потім брали на роботу.
Тут навіть на форумі є персонаж, який щиро дивувався, чому мене без військового квитка ніхто не хоче брати на роботу? Що за дискрімінація така?
Так що тут скоріше посил не наймати без оформлення людей, не допускати їх до праці, бо якщо зловимо, або буде варіант заплющення очей роботодавцем "на відсутність військового квитка", то буде і керівник власник відповідати, це вже передбачено і оформлено законодавчо.
Що тут хайпового не можу зрозуміти, деякі персонажі кажуть, що бурятська влада колись проведе амністію ухилянтів, треба просто почекати, але дуже спірне висловлювання, скоріше їх одразу заберуть в перший корпус днр, а в сучасній Україні військовий квиток буде вагоміший за паспорт, бо ми воюємо і маємо вистояти, а бажано і перемогти.
ви явно не в темі бо все сказане вами чистої води фантазія.
жорстко було тільки в тих конторах де ставили на бронь. в таких не брали без відміток ТЦК.
де на бронь не ставили і до 2024 року точно приймали спокійно без ТЦК офіційно.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9228
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:35
somilitark написав: Xenon написав:
цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?
Дивне питання, всі хто офіційно працює 100% були в ТЦК, якщо не були, то офіційно на роботу працівникі не були оформлені.
.
Харківобленерго - навіть ті працівники в кого бронь, не були в ТЦК і не проходили ВЛК.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4538
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:40
Xenon написав:
Харківобленерго - навіть ті працівники в кого бронь, не були в ТЦК і не проходили ВЛК.
Для таких випадків є чіткі вимоги нового закону і відповідальність, вже все врегульовано, якщо булось щось не зрозуміло)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13106
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 677 раз.
- Подякували: 3787 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:41
somilitark написав: Xenon написав:
Харківобленерго - навіть ті працівники в кого бронь, не були в ТЦК і не проходили ВЛК.
Для таких випадків є чіткі вимоги нового закону і відповідальність, вже все врегульовано, якщо булось щось не зрозуміло)))
так з 22 року чи з новим законом? лоліще.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9228
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|34083
|
|
|1493
|195564
|
|
|6076
|639044
|
|