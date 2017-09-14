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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81958196819781988199>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:42

  mephala написав:
  холява написав:Що вибрали ?


якщо всі - то всі. і на фронті і в тилу повинні напрягтися.
а не вот это все что творится вокруг. пока будет что одни напрягаются а другие расслабляются - все будут хотеть попасть в список расслабленных.


Вибачьте , я не зрозумів що ви написали .
Ви були в ТЦК ?
ДА чи НІ ?
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:45

  холява написав:Вибачьте , я не зрозумів що ви написали .
Ви були в ТЦК ?
ДА чи НІ ?


вибачте, як вже чіткіше. якщо всі то всі.
ви бачите у нас в країні що всі? он нових добавили сортових сьогодні.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:49

  mephala написав:
  somilitark написав:
  Xenon написав:Харківобленерго - навіть ті працівники в кого бронь, не були в ТЦК і не проходили ВЛК.

Для таких випадків є чіткі вимоги нового закону і відповідальність, вже все врегульовано, якщо булось щось не зрозуміло)))


та

Я не знаю випадків, коли підприємство не давало даних на ТЦК і не вимагало від працівників оновити данні.
Це реально фантазії, в моїй локації дуже агресивний ТЦК, всі на обліку, всі підприємства трусять регулярно. Нового нікого не візьмуть без свіжих військових доків.
Казочки, що хтось десь там не відправляв на ТЦК залиште своїм ухилянтським уявам.
Зараз для таких не правильних керівників ввели ще й штрафи, окрім втиків від воєнкомів.
І про що мова взагалі, нащо воно вам, сидіть собі в схроні і не відсвічуйте, чи це єдиний шанс почути живих людей, окрім кур'єра з продуктової лавки? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vladus17 написав:
  Letusrock написав:
  холява написав:Народна депутатка розповіла, яка схема покарання ухилянтів діятиме після 18 травня

https://donpatriot.news/narodna-deputat ... 18-travnya


Тендер на будівництво пари тисяч нових вязниць вже оголосили?


Я так і не зрозумів. Чи будуть конфісковувати нерухоме майно у разі несплати чих недо ,,штрафів,,? Вони ж начисляються наче без суду, навіть. Невжне це не антиконституційно?

Якщо штрафів накопичиться багато, то тут вже звичайний процес роботи виконавчої служби, в тому числі накладення арешту на нерухомість і її реалізація для погашення боргу. Щоправда з нерухомістю є купа нюансів. Але в будь якому разі не раджу випробовувати долю
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  whois2010 написав:
  Бетон написав:[HIGH VOLTAGE SIGN]️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть

Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті

Так ФОПи, та гіг контрактори з Дія Сіті не попадають під бронювання, чи щось змінилося?
ФОП не попадає, а гіг контрактори попадають.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повітряні сили України перейняли тактику ВПС США часів війни у В’єтнамі, щоб знищувати російські засоби протиповітряної оборони на лінії фронту. Про це повідомляє Business Insider, вивчивши відео польотів української бойової авіації.

Тактика, яка отримала назву “дика ласка”, передбачає, що пілоти реактивних літаків дозволяють радарам ППО противника виявити себе. Після цього хвилі радіолокації відстежуються аж до їх джерела, а потім за встановленими координатами завдається удару ракетами AGM-88 (HARM).

https://inforesist.org/ua/zmi-povitryani-sili-ukraini-pochali-zastosovuvati-proti-voroga-taktiku-ssha-chasiv-vijni-u-vetnami/

ЗЫ
а наш занзибарский специалист говорит ему применения нет. отсвечивать можно и в РЛС а не только теплик.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vladus17 написав:
  Bobua написав:І навіть 18го -- просто треба зайти в ел.кабінет і себе відлайкати...
Або навіть не заходити, а вважати штрафи “донатами”. Офіційними.

1)якщо зайти ,,відлайкатись,, то , якщо я не помиляюсь, настає кримінальна відповідальність в разі ігнорування наступної повістки в ел кабінеті.
2)якщо ,,задонатити,, 17тис - то це теж може бути доказом того що ви знали і не прийшли... попадаєте під статєйку від 3 до 5років....

з цього виходить що маємо 3 варіанти відповіді:
1)платити штрафи, а потім від 3 до 5ти.....
2) не платити , та дивитись що буде далі (суд?конфіскація майна?чи лише блок рахунків)
3) вступати до лав ЗСУ
Помиляєтеся. Кримінальна відповідальність настає тільки в разі неявки по бойовій повістці, яку можуть видати після ВЛК
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:57

Доречі з цим новим законом також таке собі...

По Закону можна зайти в ел.кабінет і оновити данні.

Але далі, ТЦК все одно якщо захоче викликати на ВЛК, або в ТЦК - повинно ОСОБИСТО під підпис вручити повістку людині.
Ну а далі що?
Ну не відриє двері/нема вдома ?
Данні типу оновив (штраф уже не накладеш), а повістку під підпис вручити як??
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 16 тра, 2024 13:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:01

  somilitark написав:Я не знаю випадків, коли підприємство не давало даних на ТЦК і не вимагало від працівників оновити данні.


это совершенно два разных процесса не мешающие друг другу если вы не знали.
принимают на работу официально и потом докладывают в ТЦК кто оформлен ежемесячно.
ТЦК присылает на предприятие письмо что бы уведомили сотрудников про необходимость явится в ТЦК.
ОК под подпись сообщает всем сотрудникам кто должен сходить в ТЦК.
на этом совершенно ничего не нарушая обязанности предприятия заканчивались. пойдет сотрудник или нет в ТЦК это уже была его ответсвенность которая не касалась предприятия.
проблемы были только у предприятий которые ставили на бронь. так как соискателю нужно было посетить ТЦК что бы его взяли на бронь но если у него не было отметок то он мог просто не вернуться на предприятие пойдя в ТЦК (если предприятие заранее не договорилось с ТЦК что их соискателей не гребут а дают возможность поставить на бронь). а некоторые умудрялись даже не договариваться с ТЦК - просто брали в штат и бронировали постфактум. но такое прокатывало только если 100% бронь.

меня удивляет просто ваш апломб с которым вы вещаете когда абсолютно не в теме.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

somilitark написав:
  Xenon написав:цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?

Якщо військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК – штрафуватимуть керівників підприємств, – член Комітету ВР з питань нацбезпеки та розвідки Федієнко.

Така норма діятиме вже з 18 травня.

https://24tv.ua/kerivniki-pidpriyemstv- ... v_n2556295

Дивне питання, всі хто офіційно працює 100% були в ТЦК, якщо не були, то офіційно на роботу працівникі не були оформлені.

Зовсім ні. Таки переважна більшість людей що працює офіційно були оформлені ще до 2022 і в ТЦК цілком могли не ходити
ФОП взагалі не зобов'язані при підписанні договору, а це теж офіційне працевлаштування
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