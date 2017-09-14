Вибачьте , я не зрозумів що ви написали .
Ви були в ТЦК ?
ДА чи НІ ?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:42
Вибачьте , я не зрозумів що ви написали .
Ви були в ТЦК ?
ДА чи НІ ?
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:45
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:49
Я не знаю випадків, коли підприємство не давало даних на ТЦК і не вимагало від працівників оновити данні.
Це реально фантазії, в моїй локації дуже агресивний ТЦК, всі на обліку, всі підприємства трусять регулярно. Нового нікого не візьмуть без свіжих військових доків.
Казочки, що хтось десь там не відправляв на ТЦК залиште своїм ухилянтським уявам.
Зараз для таких не правильних керівників ввели ще й штрафи, окрім втиків від воєнкомів.
І про що мова взагалі, нащо воно вам, сидіть собі в схроні і не відсвічуйте, чи це єдиний шанс почути живих людей, окрім кур'єра з продуктової лавки?
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо штрафів накопичиться багато, то тут вже звичайний процес роботи виконавчої служби, в тому числі накладення арешту на нерухомість і її реалізація для погашення боргу. Щоправда з нерухомістю є купа нюансів. Але в будь якому разі не раджу випробовувати долю
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ФОП не попадає, а гіг контрактори попадають.
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Повітряні сили України перейняли тактику ВПС США часів війни у В’єтнамі, щоб знищувати російські засоби протиповітряної оборони на лінії фронту. Про це повідомляє Business Insider, вивчивши відео польотів української бойової авіації.
Тактика, яка отримала назву “дика ласка”, передбачає, що пілоти реактивних літаків дозволяють радарам ППО противника виявити себе. Після цього хвилі радіолокації відстежуються аж до їх джерела, а потім за встановленими координатами завдається удару ракетами AGM-88 (HARM).
ЗЫ
а наш занзибарский специалист говорит ему применения нет. отсвечивать можно и в РЛС а не только теплик.
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Помиляєтеся. Кримінальна відповідальність настає тільки в разі неявки по бойовій повістці, яку можуть видати після ВЛК
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:57
Доречі з цим новим законом також таке собі...
По Закону можна зайти в ел.кабінет і оновити данні.
Але далі, ТЦК все одно якщо захоче викликати на ВЛК, або в ТЦК - повинно ОСОБИСТО під підпис вручити повістку людині.
Ну а далі що?
Ну не відриє двері/нема вдома ?
Данні типу оновив (штраф уже не накладеш), а повістку під підпис вручити як??
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 16 тра, 2024 13:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:01
это совершенно два разных процесса не мешающие друг другу если вы не знали.
принимают на работу официально и потом докладывают в ТЦК кто оформлен ежемесячно.
ТЦК присылает на предприятие письмо что бы уведомили сотрудников про необходимость явится в ТЦК.
ОК под подпись сообщает всем сотрудникам кто должен сходить в ТЦК.
на этом совершенно ничего не нарушая обязанности предприятия заканчивались. пойдет сотрудник или нет в ТЦК это уже была его ответсвенность которая не касалась предприятия.
проблемы были только у предприятий которые ставили на бронь. так как соискателю нужно было посетить ТЦК что бы его взяли на бронь но если у него не было отметок то он мог просто не вернуться на предприятие пойдя в ТЦК (если предприятие заранее не договорилось с ТЦК что их соискателей не гребут а дают возможность поставить на бронь). а некоторые умудрялись даже не договариваться с ТЦК - просто брали в штат и бронировали постфактум. но такое прокатывало только если 100% бронь.
меня удивляет просто ваш апломб с которым вы вещаете когда абсолютно не в теме.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зовсім ні. Таки переважна більшість людей що працює офіційно були оформлені ще до 2022 і в ТЦК цілком могли не ходити
ФОП взагалі не зобов'язані при підписанні договору, а це теж офіційне працевлаштування
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