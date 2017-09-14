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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:05
somilitark написав:
Я не знаю випадків, коли підприємство не давало даних на ТЦК і не вимагало від працівників оновити данні.
Це реально фантазії, в моїй локації дуже агресивний ТЦК, всі на обліку, всі підприємства трусять регулярно. Нового нікого не візьмуть без свіжих військових доків.
Казочки, що хтось десь там не відправляв на ТЦК залиште своїм ухилянтським уявам.
Зараз для таких не правильних керівників ввели ще й штрафи, окрім втиків від воєнкомів.
І про що мова взагалі, нащо воно вам, сидіть собі в схроні і не відсвічуйте, чи це єдиний шанс почути живих людей, окрім кур'єра з продуктової лавки?
Є ще варіанти: не оформлювати офіційно взагалі, після 18-го це буде масове явище, як і фіктивні звільнення. Пенсійний і податкова машуть ручкою у віконце. І друге - оформлення на ФОП. ФОП-ів поки не штурмують, бо не можуть їх знайти.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:06
Faceless написав:
Зовсім ні. Таки переважна більшість людей що працює офіційно були оформлені ще до 2022 і в ТЦК цілком могли не ходити
ФОП взагалі не зобов'язані при підписанні договору, а це теж офіційне працевлаштування
З 22-го без відвідування ТЦК ніхто не брав, раніше треба було просто військовий квиток, це досвід з моєї сім'і і знайомих.
Я ж кажу, то моя локація напевне була така правильна, не всі такі виходить.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:09
Faceless написав:
Зовсім ні. Таки переважна більшість людей що працює офіційно були оформлені ще до 2022 і в ТЦК цілком могли не ходити
ФОП взагалі не зобов'язані при підписанні договору, а це теж офіційне працевлаштування
Від підприємств вимагали(-ють) надавати перелік військовозобов'язанних працівників. За 22-23 роки я надавав тричі по запиту з ТЦК
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:10
somilitark написав: Faceless написав:
Зовсім ні. Таки переважна більшість людей що працює офіційно були оформлені ще до 2022 і в ТЦК цілком могли не ходити
ФОП взагалі не зобов'язані при підписанні договору, а це теж офіційне працевлаштування
З 22-го без відвідування ТЦК ніхто не брав, раніше треба було просто військовий квиток, це досвід з моєї сім'і і знайомих.
Я ж кажу, то моя локація напевне була така правильна, не всі такі виходить.
До 2022 так, просто подавали у кадри копію квитка чи папірця що видавали взамін. При цьому всім було до лампади що там і коли людина востаннє була в ТЦК.
Після 2022 різні випадки були. Ніхто тотально не контролює цей процес, це нереально.
ФОПам взагалі ніколи не було такої вимоги
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:11
Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Это жжжжжж неспроста. Такое надо отработать.
На месте ухилянта, Я бы теперь, на всякий случай, не пользовался бы картами, не открывал бы гугл и, упаси Бог, не заказывал бы домой еду.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:13
whois2010 написав: Faceless написав:
Зовсім ні. Таки переважна більшість людей що працює офіційно були оформлені ще до 2022 і в ТЦК цілком могли не ходити
ФОП взагалі не зобов'язані при підписанні договору, а це теж офіційне працевлаштування
Від підприємств вимагали(-ють) надавати перелік військовозобов'язанних працівників. За 22-23 роки я надавав тричі по запиту з ТЦК
Ну і? Цей не те саме що з'явитися в ТЦК
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:15
Faceless написав: whois2010 написав: Faceless написав:
Зовсім ні. Таки переважна більшість людей що працює офіційно були оформлені ще до 2022 і в ТЦК цілком могли не ходити
ФОП взагалі не зобов'язані при підписанні договору, а це теж офіційне працевлаштування
Від підприємств вимагали(-ють) надавати перелік військовозобов'язанних працівників. За 22-23 роки я надавав тричі по запиту з ТЦК
Ну і? Цей не те саме що з'явитися в ТЦК
Та я ж це і не стверджую. ТЦК, знаючі про ігнорування цієї норми роботодавцем, став вимагати перелік робітників.
Востаннє редагувалось whois2010
в Чет 16 тра, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:17
Xenon написав:
цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?
Якщо військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК – штрафуватимуть керівників підприємств, – член Комітету ВР з питань нацбезпеки та розвідки Федієнко.
Така норма діятиме вже з 18 травня.
Цікаво, хто в курсі, в законі є таке що керівника не беруть в ЗСУ ?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:18
Vadim_ написав: Xenon написав:
цікаво - що будуть робити керівники підприємств після 18ого?
Якщо військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК – штрафуватимуть керівників підприємств, – член Комітету ВР з питань нацбезпеки та розвідки Федієнко.
Така норма діятиме вже з 18 травня.
Цікаво, хто в курсі, в законі є таке що керівника не беруть в ЗСУ ?
Керівників підприємств крит. інфраструктури, входить у 50% , яких можна бронювати.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:19
Сибарит написав: Бетон написав:
⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet, Glovo i Visa отримали бронь та воювати не будуть
Это жжжжжж неспроста. Такое надо отработать.
На месте ухилянта, Я бы теперь, на всякий случай, не пользовался бы картами, не открывал бы гугл и, упаси Бог, не заказывал бы домой еду.
Доброго дня СІБАРІТ !
Рад вас бачити і читати !
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