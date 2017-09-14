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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:27
Не вчитувався сильно про що тут так наполегливо сперечаються, просто напишу коротко свій кейс. Я влаштувався на роботу, через 2 місяці мені тільки видали бронь, і тільки тоді роботодавець відправив інформацію про мене в ТЦК. Формально, вони щось там порушили, але і ТЦК постійно щось порушує) Далі у відділ кадрів приходить через місяць розпорядження, щоб я з'явився в ТЦК такого-то числа. Я місяць проходив ВЛК, бо один аналіз не міг здати тиждень (не було реактивів), а потім через скандал і скаргу начмеду мене таки відправили на дообстеження, бо лікар ВЛК навіть не дивилася мою мед. картку і відразу написала "Придатний". В підсумку, в мене змінилася стаття на більш серйозну, яка підпадала під пункт "Придатний або Обмежено придатний", як вирішить лікар. Але лікар ВЛК показала мені Постанову, згідно якої по тим і тим пунктам, де Обмежено придатні, всіх вважати Придатними. Написали мені "Придатний крім ДШВ". Далі в ТЦК мені міняють ВОС на іншу, дають нове тимчасове посвідчення, йдемо до начальника ТЦК і той виписує мені мобілізаційну повістку, з'явитися з речами через 2 дні. Те, що в мене бронь йому абсолютно пофігу, і типу в тебе бронь на стару ВОС і вона вже не діє, хоча моя ВОС була діюча і не була в списку, які не можна бронювати. І заміна ВОС не відміняє дії вже виданої броні. Ну, коротше, далі я йду на лікарняний на тиждень, дзвоню в ТЦК і їм повідомляю про це, на тому все. Через кілька місяців мені видають нову бронь, де вказана нова ВОС, через місяць мене знову визиває ТЦК, я дзвоню туди і питаю, що їм треба, каже: "Приїдеш, покажеш бронь і уїдеш". Приїхав, знатно ... мій мозок, віддали мені моє тимчасове посвідчення, яке вони мені відразу не віддали, а дали копію, 5 разів сказали: "Откосив, подлєц" і я поїхав звідти. Але скоро ще доведеться з'їздити, бо не зробили ВІН-код, бо електронна система не працювала, сказали пізніше приїдеш в будь-який день. ТЦК знаходиться в іншому місті, живу і працюю в другому.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:27
значить ви і ваші знайомі ходили на ті підприємства де була броня.
тому що такі залежні від тцк.
ЗІ
хоча пам’ятаю був ще один загон перші місяці повномасштабки - взагалі на роботу не брати тих кого можуть мобілізувати. потім попустило. але це все не про закон а про хотєлки.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:29
Гіг контрактори тільки 50% 18-60 підпадають.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:31
якщо не секрет - у підприємства 100% бронь? з мого досвіду таке крутять ті у кого 100% і їм тцк не може нічого зробити. ті в кого 50% більш залежні від свавільства тцк.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:34
Блинкен - был в Киеве несколько дней. Обычно так задерживаются, когда решают какие то нестанд. вопросы. Думаю скоро будут новые заявы от властей по поводу войны.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:38
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:39
никаких заяв не будет, имхо разбирал отчёты куда потрачены деньги американских налогоплательщиков и вставлял пистоны за чрезмерные откаты. То что путин пошёл снова на харьков к сожалению, подтверждает его неготовность к переговорам. Помню блогеры заявляли, что ресурсов для наступления у русских нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 16 тра, 2024 14:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:42
Укрзал. добавила дополн. рейс Киев - Сумы. Значит дела там наближ. не хорошие.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:45
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