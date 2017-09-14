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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 819781988199820082018202>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:27

Не вчитувався сильно про що тут так наполегливо сперечаються, просто напишу коротко свій кейс. Я влаштувався на роботу, через 2 місяці мені тільки видали бронь, і тільки тоді роботодавець відправив інформацію про мене в ТЦК. Формально, вони щось там порушили, але і ТЦК постійно щось порушує) Далі у відділ кадрів приходить через місяць розпорядження, щоб я з'явився в ТЦК такого-то числа. Я місяць проходив ВЛК, бо один аналіз не міг здати тиждень (не було реактивів), а потім через скандал і скаргу начмеду мене таки відправили на дообстеження, бо лікар ВЛК навіть не дивилася мою мед. картку і відразу написала "Придатний". В підсумку, в мене змінилася стаття на більш серйозну, яка підпадала під пункт "Придатний або Обмежено придатний", як вирішить лікар. Але лікар ВЛК показала мені Постанову, згідно якої по тим і тим пунктам, де Обмежено придатні, всіх вважати Придатними. :lol: Написали мені "Придатний крім ДШВ". Далі в ТЦК мені міняють ВОС на іншу, дають нове тимчасове посвідчення, йдемо до начальника ТЦК і той виписує мені мобілізаційну повістку, з'явитися з речами через 2 дні. Те, що в мене бронь йому абсолютно пофігу, і типу в тебе бронь на стару ВОС і вона вже не діє, хоча моя ВОС була діюча і не була в списку, які не можна бронювати. І заміна ВОС не відміняє дії вже виданої броні. Ну, коротше, далі я йду на лікарняний на тиждень, дзвоню в ТЦК і їм повідомляю про це, на тому все. :arrow: Через кілька місяців мені видають нову бронь, де вказана нова ВОС, через місяць мене знову визиває ТЦК, я дзвоню туди і питаю, що їм треба, каже: "Приїдеш, покажеш бронь і уїдеш". Приїхав, знатно ... мій мозок, віддали мені моє тимчасове посвідчення, яке вони мені відразу не віддали, а дали копію, 5 разів сказали: "Откосив, подлєц" і я поїхав звідти. Але скоро ще доведеться з'їздити, бо не зробили ВІН-код, бо електронна система не працювала, сказали пізніше приїдеш в будь-який день. ТЦК знаходиться в іншому місті, живу і працюю в другому.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:27

  somilitark написав:З 22-го без відвідування ТЦК ніхто не брав, раніше треба було просто військовий квиток, це досвід з моєї сім'і і знайомих.
Я ж кажу, то моя локація напевне була така правильна, не всі такі виходить.


значить ви і ваші знайомі ходили на ті підприємства де була броня.
тому що такі залежні від тцк.

ЗІ
хоча пам’ятаю був ще один загон перші місяці повномасштабки - взагалі на роботу не брати тих кого можуть мобілізувати. потім попустило. але це все не про закон а про хотєлки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:29

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:
  whois2010 написав:Вони великі платники податків і великі зарплатні працівникам платять. Швидше за все підпадають під крітерії Дія.Сіті

Так ФОПи, та гіг контрактори з Дія Сіті не попадають під бронювання, чи щось змінилося?
ФОП не попадає, а гіг контрактори попадають.

Гіг контрактори тільки 50% 18-60 підпадають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:31

  Striker написав:Я влаштувався на роботу, через 2 місяці мені тільки видали бронь, і тільки тоді роботодавець відправив інформацію про мене в ТЦК.


якщо не секрет - у підприємства 100% бронь? з мого досвіду таке крутять ті у кого 100% і їм тцк не може нічого зробити. ті в кого 50% більш залежні від свавільства тцк.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/J_XusCRvNGQ?si=niQ7tzAB_7FyNo1N просто окрема думка окремого воїна
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:34

Блинкен - был в Киеве несколько дней. Обычно так задерживаются, когда решают какие то нестанд. вопросы. Думаю скоро будут новые заявы от властей по поводу войны.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:38

  mephala написав:якщо не секрет - у підприємства 100% бронь? з мого досвіду таке крутять ті у кого 100% і їм тцк не може нічого зробити. ті в кого 50% більш залежні від свавільства тцк.

ДТЕК, критична інфраструктура, енергетики у нас всі заброньовані, але всякі ІТ-шники у нас броні не мають.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:39

  Игорь Алексеевич написав:Блинкен - был в Киеве несколько дней. Обычно так задерживаются, когда решают какие то нестанд. вопросы. Думаю скоро будут новые заявы от властей по поводу войны.
никаких заяв не будет, имхо разбирал отчёты куда потрачены деньги американских налогоплательщиков и вставлял пистоны за чрезмерные откаты. То что путин пошёл снова на харьков к сожалению, подтверждает его неготовность к переговорам. Помню блогеры заявляли, что ресурсов для наступления у русских нет.
О “наступлении” на Харьков российская пропаганда распространяет ИПСО с начала 2024 года и особо интенсивно с конца февраля – начала марта.

С этого же периода, умные люди, а не истерящие говорящие головы разъясняли последовательно и с расстановкой, почему у российских оккупационных войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью окружения и захвата Харькова, но они будут продолжать тактику ударов по городу и особенно – приграничной зоне, а так же предпринимать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в приграничную зону.

За прошедшие месяцы только я дал не просто несколько, а наверное более сотни интервью по теме “ харьковского наступления” не просто разъясняя, а буквально разжёвывая, что будет происходить, с чего начнётся и как на это реагировать. И после того, как, казалось бы, на каждой информационной площадке, которую только можно было охватить, как только стало происходить то, о чём предупреждали, причём, не больше, не меньше, стала возникать истерия.
https://t.me/zloyodessit/21670
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 16 тра, 2024 14:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:42

Укрзал. добавила дополн. рейс Киев - Сумы. Значит дела там наближ. не хорошие.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:45

  холява написав:
Доброго дня СІБАРІТ !
Рад вас бачити і читати !
Як справи ?

И Вам не хворать!
Спасибо на добром слове.
У меня все хорошо
Сибарит
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