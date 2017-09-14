alex lem написав:Ніт. Державі вигідніше відправити на нуль якраз 58-річних. Щоб не платити пенсії. Нема людини, нема проблеми. А за оті 15 лямів. Або ,,пропав без вісті,, десь у посадці, або родичів нема, або докажіть через суд. І будуть виплачувати кілька років частинками кожен місяць, хтозна чи будуть ще гроші на ті виплати гробових через рік. До отримання УБД ще треба дожити. Товаришу поки бригада не пішла на ротацію, Убд не давали півтори роки. Двічі пораненому на лбз.
якщо помер від хвороби (а після 50 може таке під навантаженням вилазити що й не знав би ще років 20) - компенсація 250 тищ грн і всі забули про мавра. а якщо почитати з якими хворобами дозволили мобілізувати то на реальний геноцид схоже.
де командири думають за підлеглих таких померших підривають гранатами.
flyman написав:варіанти поки що видно два: або повний ігнор з самого початку, або пройти повний шлях
Так, ви праві. Але є ж ще варіки з нораріусом та переоформленням майна на рідних... але чи воно того варте платити нотаріусам коли вже можна ,,задонатити,, 17 тисяч. та і взагалі чи дійде до конфіскації... в тому питання.
Все це і всі інші незліченні способи -- достобіса схожі на сцени з апокаліптичної фантастики:
На іншій половині неба на тлі далеких зірок з’явилися численні рухомі вогники синього кольору з довгими хвостами — кораблі, що намагалися втекти за межі Сонячної системи. Деякі з них пролітали досить близько до планети, і заграви від двигунів, які працювали на повну потужність, відкидали на поверхню рухомі тіні. ... Однак втекти із зони розширення двовимірного простору марно було й сподіватися. Штучний інтелект намагався пояснити, що тривимірний простір Сонячної системи нагадував килим, який невидима рука тягнула до двовимірної безодні. А ці кораблі-втікачі були нічим іншим, як пиловими кліщами, що намагалися відчайдушно сповзти з килима, проте таким чином вони змогли б лише ненадовго подовжити своє існування. ...